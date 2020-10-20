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Ученые опытным путем установили, какой фильм ужасов самый страшный 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Ученые выяснили, какой фильм ужасов самый страшный
Фото: depositphotos.com
Ученые провели исследование, чтобы узнать, какой фильм ужасов самый страшный. Эксперты взяли выборку самых рейтинговых картин по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit.
Специалисты показывали фильмы 50-ти добровольцам разного возраста и измеряли их сердечный ритм в ходе просмотра. Самой страшной оказалась лента «Синистер» 2012 года режиссера Скотта Дерриксона, сердца зрителей бились до 86 ударов в минуту, при норме всего в 65 ударов.
Следом за ним шел фильм «Астрал» Джеймса Вана. Сердца бились с такой же скоростью — 86 ударов в минуту, а на некоторых моментах и вовсе отстукивали 133 удара.
Замыкает тройку лидеров фильм «Заклятие» того же Джеймса Вана. Сердца поклонников ужасов бились со скоростью 85 ударов в минуту.
В список самых страшных фильмов также вошли «Реинкарнация», «Паранормальное явление», «Оно» 2014 года, «Заклятие 2» и другие.
Ранее "Рамблер" рассказывал о фильмах ужасов, основанных на реальных событиях.
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Комментарии 1
Фильмы , Паранормальное явление , Заклятие 2 , Синистер , Заклятие , Оно , Реинкарнация , Астрал , Джеймс Ван , Скотт Дерриксон
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