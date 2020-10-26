Куда исчезла героиня самого яркого эпизода «Афони» 

Смотрите ролик и узнайте об актрисе, сыгравшей в одном из самых знаменитых эпизодов в отечественном кинематографе. Татьяна Распутина появилась в комедии режиссёра Леонида Гайдая «Афоня» (1975) всего на несколько минут, но моментально стала любимицей зрителей. Именно она подарила нам фразу про энергичный танец и показала, как его надо танцевать. Куда пропала после этого актриса и почему колоритную красавицу больше не видели зрители?
Ранее «Рамблер» рассказывал, зачем Миронов караулил Табакова у театра.