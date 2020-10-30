Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона» 

Ролик рассказывает о жизни Даниила Ильченко, актёра, которого прославила эпопея режиссёра Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957). Ильченко сыграл в картине Пантелея Мелехова, отца главное героя Григория. Когда актёр появился на экране, зрители видели не исполнителя, а настоящего донского казака — настолько артист был органичен в образе. Между тем, Ильченко даже не имел актёрского образования, хотя много лет провёл в театре. Как Даниил Ильченко попал за кулисы и почему выбор Сергея Герасимова пал на него, узнайте из видео.
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