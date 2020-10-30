Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Прямой эфир ТВ

Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона» 

Елена Красовская 3 часа назад
Ролик рассказывает о жизни Даниила Ильченко, актёра, которого прославила эпопея режиссёра Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957). Ильченко сыграл в картине Пантелея Мелехова, отца главное героя Григория. Когда актёр появился на экране, зрители видели не исполнителя, а настоящего донского казака — настолько артист был органичен в образе. Между тем, Ильченко даже не имел актёрского образования, хотя много лет провёл в театре. Как Даниил Ильченко попал за кулисы и почему выбор Сергея Герасимова пал на него, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, кого всю жизнь любила Анфиса из «Вечного зова».
Актеры , Видео , Тихий Дон , Даниил Ильченко , Сергей Герасимов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
05:57
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
Актеры
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
03:34
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
Актеры
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
04:14
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
Фильмы
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
06:22
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
Актеры
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
11:04
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
Актеры
Фильмы, которые могут серьезно изменить жизнь
15:29
Фильмы, которые могут серьезно изменить жизнь
Фильмы
Почему советский актёр уехал в Израиль в 1972 году
07:09
Почему советский актёр уехал в Израиль в 1972 году
Актеры
Как любимец Голливуда решился расстаться с жизнью
11:58
Как любимец Голливуда решился расстаться с жизнью
Актеры
Что стало с актерами из «Неуловимых мстителей»
08:04
Что стало с актерами из «Неуловимых мстителей»
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение