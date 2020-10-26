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Кого всю жизнь любила Анфиса из «Вечного зова» 

Елена Красовская 35 минут назад
Героиня ролика — советская и российская актриса Тамара Сёмина, одна из любимейших актрис отечественных зрителей. Карьера Сёминой началась ещё в 1958 году и с тех актриса снимается постоянно. Несмотря на то, что у Тамары всегда было множество поклонников, она всю жизнь хранила верность единственному мужчине — супругу Владимиру Прокофьеву, с которым познакомилась ещё в годы учёбы во ВГИКе. Как востребованной артистке удалось пронести любовь через десятки лет и какую тайну она долго скрывала от поклонников, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал проактёров из «Брата», которых уже нет в живых.
Актеры , Видео , Брат , Тамара Семина , Владимир Прокофьев
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