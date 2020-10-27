Что не поделили Папанов и Миронов 

Герой видео — актёр Анатолий Папанов, на счету которого не только десятки ролей в кино и театре, но и масса озвученных мультипликационных персонажей. Папанов не щадил себя и работал постоянно, но далеко не все знали, как сложно ему это даётся. Как актёр стал инвалидом? Что он делил с давним коллегой Андреем Мироновым? Почему Волк из мультфильма «Ну, погоди!» раздражал артиста? Смотрите ролик и узнайте любопытные факты об Анатолии Папанове.
Ранее «Рамблер» рассказывал, зачем Миронов караулил Табакова у театра.