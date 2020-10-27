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Актеры, которых Голливуд выбросил на обочину

Елена Красовская
56 минут назад
Ролик рассказывает о голливудских актёрах, которые очень удачно начали карьеру, снявшись в научно-фантастических фильмах. Казалось что и дальше артисты будут блистать на экране, но по каким-то причинам продюсеры и режиссёры стали их игнорировать. В 1997 году вышла фантастическая картина Пола Верховена «Звёздный десант», и все тут же заговорили об исполнителе главной роли Каспере Ван Дине. Ему предрекали мировую славу, но внезапно он выпал из процесса, перешёл в менее бюджетные проекты, а потом переключился на режиссуру. Почему Голливуд начал игнорировать других звёзд, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что «Сверхъестественное» превратят в фильм.
Актеры,Видео,Звёздный десант,Сверхъестественное,Каспер Ван Дин,Пол Верховен,
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