Актеры, которых Голливуд выбросил на обочину

Ролик рассказывает о голливудских актёрах, которые очень удачно начали карьеру, снявшись в научно-фантастических фильмах. Казалось что и дальше артисты будут блистать на экране, но по каким-то причинам продюсеры и режиссёры стали их игнорировать. В 1997 году вышла фантастическая картина Пола Верховена
«Звёздный десант», и все тут же заговорили об исполнителе главной роли Каспере Ван Дине
. Ему предрекали мировую славу, но внезапно он выпал из процесса, перешёл в менее бюджетные проекты, а потом переключился на режиссуру. Почему Голливуд начал игнорировать других звёзд, узнайте из видео.