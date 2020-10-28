Исполнитель Буратино не видит гениев в российском кино

Он прославился уже в 10 лет, когда сыграл главную роль в «Приключениях Буратино». А сегодня Дмитрий Иосифов снимает фильмы, сериалы и телепрограммы сам. Зрители обожают его многосерийки «Уходящая натура» , «Диверсант. Крым», сагу об императрице Екатерине c Мариной Александровой . 22 октября актеру, сценаристу и кинорежиссеру Иосифову исполнилось 55.

— День рождения — грустный праздник, — признался Дмитрий Владимирович. — Годы бегут, и после 40 я перестал отмечать. Люблю часы, и мой старший сын Андрей все время их дарит. Но такого количества хронометров мне не надо, поэтому передариваю втихаря младшим сыновьям — Антону или Артему. Как-то подарили мне статуэтку с надписью «Самому дорогому папе, а не режиссеру». Было очень приятно.

— Вы родом из Белоруссии. Следите за новостями оттуда?

— Конечно, и очень сочувствую тем, кто сейчас там. Это моя Родина. Больше 10 лет там проработал после окончания ВГИКа, а потом переехал в Москву.

— Вам помогла или помешала роль Буратино?

— Помогла, конечно. И хотя после в меня тыкали пальцами и называли Буратино, что, конечно, неприятно, но моими партнерами были потрясающие Этуш, Гринько, Катин-Ярцев, Санаева, Ролан Быков . Это дорогого стоит. На протяжении года съемок я зарабатывал по 80 рублей в месяц. Чуть больше, чем уборщицы тогда получали. Правда, наша лента получила высшую прокатную категорию, и мне, точнее маме, выплатили еще 1200 рублей премии. На этом настоял режиссер Леонид Нечаев

— А сколько, для сравнения, платили мэтрам?

— Ролан Быков получал сто с лишним рублей за съемочный день. Он гений и этого достоин. А для меня огромной радостью и любовью с первого взгляда стала работа в кино. Я понял, что это кардинально отличается от сидения в конторе с 9 до 18 часов и абсолютно не похоже на скучную обыденную жизнь. Впрочем, зря многие думаю, что раз снялся в детстве, то для тебя все дороги открыты. Ко мне, наоборот, с предубеждением относились. Я даже не пошел в Щукинское училище, где преподавали и занимали ключевые посты Катин-Ярцев и Этуш. Выбрал ВГИК, куда тоже успешно сдал экзамены: очень хотел учиться у моего любимого Алексея Баталова.

— Имя Алексея Владимировича даже после его ухода из жизни полощут в прессе…

— Очень переживаю из-за этого. Я бывал в его доме, ночевал на его даче, знал его супругу Гитану Аркадьевну — цирковую звезду 50-х и их страдающую ДЦП дочку Марию. С Машей мы иногда гуляли: возил ее на коляске, и мы разговаривали. Она сценарный факультет ВГИКа окончила, набивает свои тексты одним пальцем. Ты задаешь ей вопрос, она либо кивает, либо показывает, что нет. Думаю, ее киносценарий «Дом на набережной» редактировал и выстраивал эпизоды для него знаменитый и любящий отец. Маша и сама очень неглупый человек. Ничего страшного, что папа ей помогал в творчестве. И с обычными авторами такое происходит.

А я с мастером часто беседовал о режиссуре, ведь он поставил великие фильмы «Три толстяка» «Игрок» . Мы читали друг другу свои стихи. Я спрашивал, как он все успевает: быть режиссером, сценаристом, поэтом, писателем, актером, педагогом.

— Когда на ночь тебе читал сказки Олеша или Булгаков, сложно остаться идиотом, — мудро отвечал Баталов.

Шесть суток без сна

— Сейчас вы работаете над современными сериалами. А как сами к ним относитесь?

— Как актер в сериалах не часто снимался, а вот как режиссер снимал много. В том году я отказался от 38 предложений. Сталкивался и со звездностью актеров. Сейчас у каждого контракт, где оговорено время рабочей смены и в случае переработки предусмотрена неустойка. Но тут все от отношения актера и режиссера зависит. Сможет ли еще 30 минут своего времени потратить актер без дополнительной платы? Но если понимаю, что человек не заинтересован в результате, а думает исключительно о финансах, больше с таким работать не стану.

— А как вы стали режиссером телепроекта «Последний герой»?

— Случайно. Мой приятель предложил смонтировать первый сезон, который вел Сергей Бодров в Панаме. Причем мы за одну неделю должны были полностью собрать весь сезон. Приехали в квартиру на Смоленке, где была аппаратная, а там на полу лежат полторы тысячи кассет. Я в шоке! Шесть суток практически не спал. Американский аналог изучил и понял, что мы можем сделать лучше. И сделали!

Ну а во втором сезоне, который в Малайзии вел Дмитрий Певцов , мне предложили уже стать сорежиссером. До этого я только кино снимал, поэтому, когда продюсер Александр Любимов спросил: «Сколько нужно камер на высадку героев?» — я ответил, что достаточно одной или двух. На что он ответил: «Хорошо, будет 26 камер. Подумай, как их распределить». А на съемку финала я уже сам запросил в районе 40 камер. И услышал в ответ: «Как аппетиты-то выросли!»

— Все гладко прошло?

— Какое там! Когда снимали высадку героев в воду с вертолета, начался шторм и оператор провалился между лодками. Чудом его вытащили и откачали. Молнии свергают, тучи низко ходят, серый океан накатывает гигантскими волнами. А тут еще вертолет низко летает, чтобы с него фиксировать поведение героев. Но я быстро понял, что винт дает встречную волну и наши участники начинают захлебываться. Хорошо, пилот сориентировался и улетел. А ребята-игроки упертые попались: не хотят из воды выходить. Показывают знаками, что сами до берега доплывут. Но я отрезал: «Нет! Вас просто унесет в океан, и мы вас не найдем». Когда выловили всех, вдруг замечаю: на волнах болтается спасательный жилет. У меня все внутри оборвалось. Спрашиваю: «Чей?» Отвечают, что дядя Коля его скинул и к берегу поплыл. Хорошо, нашли Колю живого и невредимого за корягой. Под начавшимся проливным тропическим ливнем я его на взводе чуть не избил. Но отчитал серьезно, за то что подставил группу и не соблюдал технику безопасности. Потом началась такая невероятная жара, что от усталости мы каждый день валились с ног, но продолжали работу. Замечу: американская съемочная группа «Последнего героя» состояла из 971 человека. А нас было лишь 75. Но сняли такой же объем.

— Как режиссер вы работали со многими суперзвездами. Можете, к примеру, Константина Хабенского назвать гениальным?

— Гений для меня тот, что меняет мир. Никто из артистов или режиссеров в эту формулировку не укладывается. Хабенский замечательный. Ему хватает самоиронии и трезвой самооценки, чтобы не показывать звездный статус. На днях я как артист снимался с ним в фильме о шахматистах «Чемпион мира». Костя играет Корчного, а я — Таля.

— Вы сказали, что у вас трое сыновей. Наверное, от разных жен?

— Нет, всех троих родила моя жена Наташа, художник по костюмам. Мы 35 лет вместе, любим друг друга, ценим и развиваем наши отношения. Наш старший, Андрей, ему 33, окончил ВГИК и стал хорошим кинооператором. Мы работали вместе в рекламе, потом он помогал мне на «Екатерине», был там вторым оператором. Среднему, Антону, 26 лет, учится на факультете компьютерных технологий. А Артему всего 15 лет, он школьник. Когда его ждали, хотели девочку, а когда сказали, что снова мальчик, жена расплакалась. Но, конечно, сейчас довольны и пацаном. Четвертой попытки уже не было, хватит! Ждем внуков.

Боялся Карабаса и переживал за лягушек

— Съемки «Приключений Буратино» навсегда остались в памяти, — говорит Иосифов. — Режиссера фильма Леонида Нечаева в кино когда-то привел сыгравший кота Базилио Ролан Быков. Голодный и неприкаянный дядя Леня в юности мыкался по району Зарядье, где жила его семья, и вполне мог стать шпаной. Но попал в театральную студию при Дворце пионеров, которую возглавлял Быков, и жизнь навсегда изменилась.

Очень самоироничным человеком я запомнил Владимира Этуша , сыгравшего Карабаса. Он был фронтовиком, а эти люди совсем другого качества, как и папа Карло — Николай Гринько . Они видели смерть на войне.

Этуш приходил на площадку загримированным. Мы, дети, боялись его очень. К тому же он не заигрывал вне съемок. Понимал: в кадре у нас должны быть правдоподобные глаза.

Сцену с Тортилой — Риной Зеленой снимали на пруду в холодную 12-градусную погоду.

Зеленую усадили на плот, прочность которого до этого проверили 15 человек из группы, встав на него. А меня в короткой рубашке, шортиках и курточке поместили на автомобильную камеру, загримированную под кувшинку. В какой-то момент я потерял равновесие и упал в холодную воду. Хорошо, до этого успели несколько дублей отснять. Но тяжелее пришлось моим ровесницам — девочкам-пловчихам, изображающим лягушек. Они прыгали в воду с большой высоты, я очень за них переживал, но все обошлось.