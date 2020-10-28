Лауреат двух премий "Оскар" , талантливый режиссер и актер Мел Гибсон , стал предметом шумных обсуждений в Сети. Оказалось, актера буквально возненавидели в Азербайджане, а киноцентр "Низами" в Баку уже отказался показывать фильмы с его участием.

Как выяснил "Рамблер", все дело в том, что голивудский актер высказался на тему военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном-Карабахе.

Напомним, что Карабах (армянское название — Арцах) долгие годы требует самоопределения, однако власти Баку считают, что у народа республики нет права на это, и называют НКР оккупированной землей. Тысячелетняя история Карабаха в составе армянских государственных образований, по мнению азербайджанских властей, ничего не значит. Важно лишь то, что несколько десятков лет назад власти СССР, вопреки воле народа, передали республику в состав новообразованного Азербайджана. Сейчас в НКР идет ожесточенная и, как считают эксперты, неравная война — Армения и Арцах с тремя миллионами жителей противостоят Азербайджану (10 млн населения) и Турции (82 миллиона).

Мел Гибсон же записал видеообращение, в котором говорит о том, что очень переживает из-за войны в республике.

​"Я с глубокой печалью узнал об обострении конфликта в армянском Арцахе. У меня много друзей армян здесь, в США, и они рассказывают о своих страданиях, о потере близких. Я молюсь за вас в эти трудные времена. И я также молюсь, чтобы было достигнуто мирное решение", — говорит Гибсон в обращении.

При этом он добавляет, что очень уважает армянский народ, которому приходится сталкиваться с огромными трудностями.

"Это очень стойкий и великодушный народ. Способности этих людей, как вы и я знаем, безграничны. Друзья, оставайтесь сильными, продолжайте делать свое дело, и да благословит вас Бог", — заключил он.

Конечно, такое сочувствие армянскому народу не могло остаться без внимания в Баку.

"26 октября американский актер и режиссер Мел Гибсон сделал публикацию в поддержку сепаратистского режима, созданного в оккупированном Нагорном Карабахе Азербайджана, которая вызвала у нас справедливый протест", — сообщили в пресс-службе киноцентра, "бойкотировавшего" Гибсона.

В киноцентре посчитали, что Гибсон поддерживают "оккупацию", а значит и террор.

При этом на Гибсона посыпались проклятия со стороны азербайджанцев и слова благодарности за поддержку от армян.