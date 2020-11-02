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Кем на самом деле был главный бандит советского кино 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите ролик и узнайте об актёре Олеге Савосине. Режиссёры постоянно видели в Савосине героев отрицательных: бандитов, мошенников, хулиганов. Одной из самых запоминающихся его ролей стала роль участника банды в детективе «Место встречи изменить нельзя» (1979). Интересно, что актёрского образования у Савосина не было, а параллельно с работой в кино он работал преподавателем в Московском техническом институте имени Баумана.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Безруков вернулся к роли Саши Белого в клипе Тимати.
Актеры , Видео , Место встречи изменить нельзя , Тимати , Олег Савосин
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