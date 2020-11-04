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Как сейчас живет и выглядит главный «спасатель Малибу» Дэвид Хассельхофф 

WMJ.ru 1 час назад
Как живет и выглядит главный «спасатель Малибу»
Фото: WMJ.RU
68-летний Дэвид Хассельхофф наиболее известен по роли Митча Бьюкеннона в оригинальном сериале «Спасатели Малибу».
Главный «спасатель» снимался в сериале с 1989 года и сделал искусственное дыхание не одной утопающей героине.
Как бы ни мечтали о подтянутом и брутальном (он и сейчас такой) Дэвиде американки, Хассельхофф — мужчиа постоянный. На момент начала съемок в 1989 году он был женат на актрисе и предпринимательнице Памеле Бах, в браке с которой родилось двое уже взрослых дочерей — Тейлор-Энн Дженис и Хейли Эмбер, опеку над которыми он получил при разводе в 2006 году. А в 2018 году Хассельхофф взял в жены свою давнюю возлюбленную — модель Хейли Робертс, с которой его и до брака связывали долгие отношения.
Параллельно актерской карьере Хассельхофф развивал певческую, и одно из его последних ярких появлений на экране — камео в образе певца Зарду Хассельфрау в супергеройской картине «Стражи Галактики. Часть 2».
WMJ.RU
Сейчас актер активно участвует в благотворительности. Так, в ноябре состоится онлайн-мероприятие, в рамках которого Хассельхофф покажет свои редкие вещи, которые скоро выставит на аукцион, и даже пообщается с жертвователями тет-а-тет за отдельную плату. Вырученные средства пойдут на поддержку организации Global Mobility USA, помогающей находящимся в тяжелом положении людям с ограниченными возможностями.
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Актеры , Спасатель , Спасатели Малибу , Дэвид Хассельхофф , Памела Бах , WMJ.RU
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