Как живет и выглядит главный «спасатель Малибу»

Главный «спасатель» снимался в сериале с 1989 года и сделал искусственное дыхание не одной утопающей героине.

Как бы ни мечтали о подтянутом и брутальном (он и сейчас такой) Дэвиде американки, Хассельхофф — мужчиа постоянный. На момент начала съемок в 1989 году он был женат на актрисе и предпринимательнице Памеле Бах , в браке с которой родилось двое уже взрослых дочерей — Тейлор-Энн Дженис и Хейли Эмбер, опеку над которыми он получил при разводе в 2006 году. А в 2018 году Хассельхофф взял в жены свою давнюю возлюбленную — модель Хейли Робертс, с которой его и до брака связывали долгие отношения.

Параллельно актерской карьере Хассельхофф развивал певческую, и одно из его последних ярких появлений на экране — камео в образе певца Зарду Хассельфрау в супергеройской картине «Стражи Галактики. Часть 2».

WMJ.RU

Сейчас актер активно участвует в благотворительности. Так, в ноябре состоится онлайн-мероприятие, в рамках которого Хассельхофф покажет свои редкие вещи, которые скоро выставит на аукцион, и даже пообщается с жертвователями тет-а-тет за отдельную плату. Вырученные средства пойдут на поддержку организации Global Mobility USA, помогающей находящимся в тяжелом положении людям с ограниченными возможностями.