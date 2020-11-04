Как юный актер СССР стал криминальным авторитетом

Сергей Шевкуненко — ребенок-актер, запомнившейся зрителям по роли Миши Полякова. Его герой стал настоящим кумиром для многих пионеров. Родители ставили юного актера в пример своим детям, даже не подозревая, что в будущем он использует талант не по назначению.

Великое актерское будущее

Сергей родился в 1959 году в семье кинематографистов, проживающих в столице. В честь рождения сына отец, директор «Второго творческого объединения» киностудии «Мосфильм», даже написал пьесу, которую назвал «Серёжка с Малой Бронной». Мальчишка с детства был очень смышленым. К четырем годам он уже умел читать. В 8 лет мальчишка прочитал «Сагу о Форсайтах». Невооруженным глазом можно было заметить, что Сергея природа наделила огромными способностями. Он имел все шансы стать известным актером. Кроме таланта, Шевкуненко обладал броской внешностью и особой харизмой. Поэтому ему многие пророчили великое актерское будущее, но он сыграл яркие роли лишь в фильмах «Кортик» «Бронзовая птица» , а затем собственноручно разрушил свою жизнь.

Звездная болезнь

Роль Миши Полякова принесла Сергею всесоюзную известность. Талант юного актера по достоинству оценили как зрители, так и режиссеры. После выхода на экраны фильмов с участием Сергея парня буквально засыпало предложениями. Но неокрепшая психика подростка не справилась с такой неожиданной популярностью. Шевкуненко стал переживать что-то вроде «звездной болезни». Он начал хуже учиться в школе и прогуливать уроки. Сергей связался с плохой компанией, начал выпивать и устраивать пьяные дебоши. Ему нравилось внимание сверстников, которые им восхищались и называли Шефом.

Мама-актриса, которая постоянно была занята на работе, потеряла контроль над ребенком. Отца к тому времени уже не было в живых. Он умер в 44 года от рака. Воспитанием Сергея занималась больше старшая сестра, но и она, выйдя замуж, уехала из СССР в США. С ее отъездом Сергей потерял самого близкого человека.

Главной воспитательницей для него стала улица. Поведение мальчишки привело к тому, что его поставили на учет в детской комнате милиции. Он стал неуправляемым. Окончив 8 классов, Сергей забросил школу и продолжил вести разгульный образ жизни. Он занимался тем, что отнимал деньги у детей и постоянно влезал в драки. Вскоре неуравновешенный характер и поведение привели его за решетку.

Другой путь

В 16 лет Шевкуненко впервые попал в тюрьму за хулиганство. Чтобы поддержать образ вожака и лидера среди сверстников, он кинулся с кулаками на мужчину, выгуливавшего собаку. Пострадавший человек не простил подростку поступка и подал заявление в милицию. Суд приговорил Сергея к одному году лишения свободы. После выхода из тюрьмы он не смог продолжить актерскую карьеру. Дорога в мир кино для него отныне была закрытой. Мама устроила Сергея на работу осветителем. Но он не прекратил устраивать пьяные дебоши. Вскоре горе-актер снова попал в тюрьму за ограбление мосфильмовского буфета. Через 4 года он вышел на свободу и вместе с приятелями занялся ограблением квартир. Потом снова получил срок.

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В общей сложности Шевкуненко имел 5 судимостей и отсидел 14,5 лет. В тюрьме он заразился туберкулезом и вышел на свободу уже инвалидом 2-ой группы. Несмотря на такую биографию, Сергей женился на девушке по имени Елена, но за голову так и не взялся. В 1994 году он создал группировку «Мосфильмовская ОПГ», которая занималась рэкетом, квартирными махинациями и торговлей наркотиками. В криминальных кругах его стали величать Шеф и Артист. Шевкуненко сумел среди бандитов стать настоящей звездой, которая сияла недолго.

Пуля киллера

Поздним вечером 11 февраля 1995 года Сергей подъехал на автомобиле к своему дому, расположенному на улице Пудовкина. Он отпустил охрану и зашел в подъезд. Криминальный авторитет не ожидал, что у лифта его встретит киллер. Стрелок совершил первый выстрел и попал Сергею в живот. Ранение оказалось не смертельным. Шевкуненко смог добраться до дверей своей квартиры на лифте. Киллер побежал за ним по лестнице. Сергей успел войти домой и запереть дверь, но, как оказалось, забыл ключи в замочной скважине. Эта ошибка и стала для него роковой.

Киллер настиг Сергея в квартире. 76-летняя мать актера попыталась остановить стрелка, но и сама попала под пули. Убийство актрисы и ее 35-летнего сына стало огромным потрясением для жителей дома N3. В тот злосчастный вечер удалось спастись лишь супруге Сергея, которая после семейной ссоры уехала к своей маме.