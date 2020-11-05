Как «нищеброд» Прилучный стал звездой

Звезда сериала «Мажор» — актер Павел Прилучный , 5 ноября празднует свой 33-й день рождения. К возрасту Христа артист подошел финансово успешным человеком, способным обеспечить не только себя, но и близких. Но мало кто знает, что путь Павла Прилучного к достатку и популярности был весьма тернист. О жизненных испытаниях главного «мажора» российского кинематографа — в материале Sobesednik.ru.

Павел Прилучный родился в казахстанском городе Шымкент. Его папа на тот момент был уже бывшим боксером, а мама — хореографом. Павел — младший ребенок в семье, у него есть старшие брат и сестра.

"Самое-самое детство было в Казахстане, оно было, конечно, прекрасное". Но начали щемить русских прям жестко, когда Советский Союз распался… Ничего не купишь. Дефолт. И уехали мы в Сибирь. Под Новосибирском поселок городского типа Бердск. Это прям такая жесть-жесть. Особенно в 90-х", — вспоминает арист.

Видя, как родители с трудом сводят концы с концами, Павел с самого детства старался принести в дом хоть какую-то копеечку.

"Мы там машины мыли, занимались разгрузкой каких-то вагонов, помогали ящики грузить в магазины. Учебные дни, конечно, у меня были плотно расписаны. Подростком Павел нашел себе работу в заведении для взрослых. Я вел программы в стриптиз-баре в 13 лет, но я выглядел лет на 18. Паспорт там никто не смотрит".

Помимо учебы и работы, Прилучный занимался боксом. А позже к спорту прибавились танцы в хореографическом училище, учеба в музыкальной школе. Если музыкой Павел занимался с неохотой, то бокс очень любил. К 14 годам получил звание КМС, но вынужден был оставить этот спорт из-за травм — у Павла было 10 сотрясений мозга. Но самое страшное, что пришлось пережить Прилучному в подростковом возрасте, — это смерть отца. После этой утраты мальчик понял, что должен еще больше работать ради мамы и сестры.

"Помню, что-то происходит на кухне. Я стою и не понимаю, что происходит. И как раз брат женился только-только. И братан такой говорит: «Слушай, ну, типа теперь ты тут главный, теперь ты за мужчину». Я считаю, что это правильные слова, потому что они меня сподвигли на то, чтобы быть лидером… В какой-то момент это меня сильно очерствило внутри. То есть, я понял, что надо как-то выкарабкиваться. Что тут я жить больше не хочу".

Примерно в тот же период Павел перебрался в Новосибирск, где тоже пришлось выживать. Будущий актер работал продавцом на рынке, курьером, аниматором. Одним словом, крутился как мог. Накопив определенную сумму, Прилучный забрал из Бердска маму. — Мы там продали дом, потому что были большущие проблемы с долгами, — поделился артист.

"Какая-то жесть началась у нас, когда отец умер. Подстава за подставой… Мы продали дом, отдали все долги и жили в съемной квартире".

В Новосибирске Павел окончил театральное училище, начал играть в театре, сниматься в рекламных роликах. Но в какой-то момент он понял, что пора стремиться к чему-то большему, и переехал в Москву. Столица приняла Прилучного сурово. На время вступительных экзаменов в театральный вуз Павел решил снять квартиру, но стал жертвой мошенников и лишился практически всех денег — 15 тысяч рублей. Ему пришлось ночевать на вокзале. Утром он направился в офис фальшивых риэлторов, которые его обокрали, но деньги вернуть не удалось. Проблема с жильем была решена во время вступительных экзаменов: Павел познакомился с девушкой, которая согласилась приютить его.

Прилучного приняли в Школу-студию МХАТ на курс к Константину Райкину . Но позже он ушел в ГИТИС. Поговаривают, что эти перемены произошли из-за любовной драмы Павла. Дело в том, что у него был роман с голливудской актрисой Никки Рид , которая посещала курсы для иностранцев при МХАТе. Павел даже хотел переехать к возлюбленной в США и устроился мойщиком посуды, чтобы заработать деньги на билет. Однако Никки перестала отвечать на звонки, глубоко ранив сердце парня.

Удача начала улыбаться Павлу в 2008-м. Именно тогда у Прилучного стали появляться небольшие роли в кино. Через два года он был уже «на слуху» и получил предложение сняться в сериале «Закрытая школа». И потом — как по накатанной: «Геймеры», «Как выйти замуж за миллионера» , «Мажор»…

На сегодняшний день Прилучный является одним из самых высокооплачиваемых российских актеров. Теперь Павел может обеспечить не только себя, маму, сестру, брата, но и двоих своих детей — сына Тимофея и дочь Мию, рожденных в браке с актрисой Агатой Муцениеце