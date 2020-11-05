Куда пропала экранная подруга Афони 

Смотрите ролик и узнайте, почему не заладилась карьера советской актрисы Тамары Совчи. Тамара стала актрисой по воле случая, а первую роль сыграла в знаменитой картине «Застава Ильича» режиссёра Марлена Хуциева (1962). После в жизни актрисы было ещё несколько ярких ролей, хотя, как правило, второстепенных. Но в восьмидесятые карьеры Тамары пошла на спад. Какой была жизнь Совчи и почему режиссёры игнорировали её, расскажет ролик.
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