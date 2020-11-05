«Машина была коробкой смерти»

В одной из сцен Ума Турман должна была ехать по песчаной дороге на машине с открытым верхом. Перед съемкой актриса услышала от команды, что автомобиль неисправен, и сказала Тарантино, что не будет самостоятельно исполнять эту сцену. Однако режиссер был против использования каскадера. В одном из интервью Турман рассказала, как это было:

«Квентин пришел в мой трейлер и отказывался слышать "нет", как и любой режиссер. Он был в ярости, потому что моя просьба стоила бы им кучу времени. Но я была напугана. Он сказал: "Я обещаю, машина в порядке. Это ведь просто прямой участок дороги. Езжай со скоростью 40 миль в час, чтобы твои волосы обдувал ветер, иначе я заставлю тебя повторить сцену". Но сама машина была просто коробкой смерти. Сиденье почти не прикручено. Дорога была не прямая, к тому же, песчаная».

В итоге актрисе все же пришлось сесть в машину и исполнить сцену. И ее опасения были не напрасны, из-за качества дороги автомобиль занесло, и на большой скорости Турман влетела в дерево. Вот, как Ума вспоминала случившееся:

«Руль уперся мне прямо в живот, а ноги поджало. Я почувствовала резкую боль и подумала: "Господи, я никогда больше не смогу ходить"».

Из-за аварии актриса получила травму шеи и колен, а также сотрясение.

Через некоторое время после инцидента адвокат Турман в Miramax письмо с описанием всего инцидента и уведомлением о намерении судиться. В ответ кинокомпания предложила показать запись актрисе, если та подпишет отказ от претензий. Турман не согласилась. По словам актрисы, конфликт с Тарантино продолжался долгие годы.