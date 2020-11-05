5 фильмов с Тильдой Суинтон

К 60-летию актрисы.

"Орландо", 1992

Экранизация знаменитого романа Вирджинии Вульф получила приз Венецианского кинофестиваля, а также ряд других престижных наград. Фильм разделён на семь смысловых частей: смерть, любовь, поэзия, политика, общество, секс и рождение. Все это длится 350 лет, начиная с эпохи королевы Елизаветы I — часть этого времени Орландо проживает мужчиной, другую часть — женщиной. Одна из лучших ролей Суинтон.

"Джулия", 2008

Джона Кассаветиса. Никогда непьющая в жизни Суинтон мастерски сыграла потерянную алкоголичку-неудачницу средних лет, которая соглашается помочь соседке украсть ребенка за солидный выкуп, но решает обойтись без компаньона и увозит мальчика в Мексику. По признанию режиссера, лента была вдохновлена фильмом "Глория"

"Я — это любовь", 2009

Фильм автора хита "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино нужно смотреть всем, кто неравнодушен не только к творчеству Тильды Суинтон, но и Рафа Симонса. В 2009 он возглавлял Jil Sander. Все наряды для героини Суинтон — русской эмигрантки, жены богатого миланского бизнесмена, переживающей бурный роман с поваром, создал именно он. Сама драма невероятно эстетичная — интерьеры, блюда и, конечно, наряды.

Это история любви вампиров Евы и Адама, чья история длится дольше века. Партнером Суинтон по съемочной площадке стал Том Хиддлстон . Сестру Евы сыграла Миа Васиковска. Они мирные вампиры, то есть людей не убивают ради жажды.

Часть сцен фильма снята в завораживающем марокканском портовом городе Танжере, другая — в мрачном полуразрушенном Детройте. Медленная, меланхоличная и томная картина в лучших традициях Джармуша.

Режиссер: Лука Гуаданьино

Вновь творческое трио Суинтон, Гуаданьино и Симонса (последний уже на посту креативного директора Dior).