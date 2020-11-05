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5 фильмов с Тильдой Суинтон, которые нужно обязательно посмотреть 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
5 фильмов с Тильдой Суинтон
Фото: Кадр из фильма "Я — это любовь"
К 60-летию актрисы.

"Орландо", 1992

Режиссер: Салли Поттер
Экранизация знаменитого романа Вирджинии Вульф получила приз Венецианского кинофестиваля, а также ряд других престижных наград. Фильм разделён на семь смысловых частей: смерть, любовь, поэзия, политика, общество, секс и рождение. Все это длится 350 лет, начиная с эпохи королевы Елизаветы I — часть этого времени Орландо проживает мужчиной, другую часть — женщиной. Одна из лучших ролей Суинтон.

"Джулия", 2008

Режиссер: Эрик Зонка
Никогда непьющая в жизни Суинтон мастерски сыграла потерянную алкоголичку-неудачницу средних лет, которая соглашается помочь соседке украсть ребенка за солидный выкуп, но решает обойтись без компаньона и увозит мальчика в Мексику. По признанию режиссера, лента была вдохновлена фильмом "Глория" Джона Кассаветиса.

"Я — это любовь", 2009

Режиссер: Лука Гуаданьино
Фильм автора хита "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино нужно смотреть всем, кто неравнодушен не только к творчеству Тильды Суинтон, но и Рафа Симонса. В 2009 он возглавлял Jil Sander. Все наряды для героини Суинтон — русской эмигрантки, жены богатого миланского бизнесмена, переживающей бурный роман с поваром, создал именно он. Сама драма невероятно эстетичная — интерьеры, блюда и, конечно, наряды.

"Выживут только любовники", 2013

Режиссер: Джим Джармуш
Это история любви вампиров Евы и Адама, чья история длится дольше века. Партнером Суинтон по съемочной площадке стал Том Хиддлстон. Сестру Евы сыграла Миа Васиковска. Они мирные вампиры, то есть людей не убивают ради жажды.
Часть сцен фильма снята в завораживающем марокканском портовом городе Танжере, другая — в мрачном полуразрушенном Детройте. Медленная, меланхоличная и томная картина в лучших традициях Джармуша.

"Большой всплеск", 2015

Режиссер: Лука Гуаданьино
Вновь творческое трио Суинтон, Гуаданьино и Симонса (последний уже на посту креативного директора Dior).
"Большой всплеск"— это вольный пересказ режиссера культовой ленты Жака Дере «Бассейн» 1969 года с Джейн Биркин и Роми Шнайдер. И пускай шедевр ему не удалось переплюнуть, но сделать очень красивое кино про любовь и страсть на живописном фоне получилось.
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Комментарии
Актеры , Глория , Выживут только любовники , Большой всплеск , Бассейн , Том Хиддлстон , Жак Дере , Лука Гуаданьино , Салли Поттер , Эрик Зонка , Джим Джармуш , Джон Кассаветис , Роми Шнайдер
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