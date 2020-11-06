Как сложилась судьба красавчика Рикардо из «Дикой Розы»

Мексиканский актер Гильермо Капетильо сыграл в 28 фильмах. И первая же большая роль сделала его кумиром и секс-символом не только у себя на родине, но и за ее пределами.

Сериал «Богатые тоже плачут» с Вероникой Кастро в главной роли стал одной из первых зарубежных мыльных опер, показанных на российском ТВ. Миллионы зрителей следили за непростой судьбой Марианны и ее близких.

Сына главной героини Бето сыграл 21-летний актер Гильермо Капетильо, хотя он был моложе своей экранной матери всего на 6 лет. К тому времени — съемки начались в 1979 году — за плечами начинающего актера была всего одна проходная роль в сериале «Граница». А «Богатые тоже плачут» сделали его мега-популярным.

Юному актеру настолько понравилось играть с Вероникой Кастро, что он мечтал встретиться с ней на съемочной площадке вновь, но уже быть не ее кино-сыном, а мужем или возлюбленным. И судьба с режиссерами дважды дарили ему такую возможность.

В 1987 году начались съемки сериала «Дикая Роза», в котором 30-летняя Кастро исполнила главную роль. А ее возлюбленным Рикардо стал как раз-таки Гильермо. Причем ему досталось сразу две роли: он сыграл братьев близнецов Рикардо и Рохелио, что стало прорывом в мексиканском кинематографе. До Капетильо ни один актер не исполнял сразу двоих персонажей в одной картине.

Кстати, любители мыльных опер не сразу смогли перестроиться с отношений «мать-сын» на «девушка-парень» в исполнении Кастро и Капетильо.

Параллельно с «Дикой Розой» Гильермо появился в сериале с еще одной красавицей мексиканского кино Лусией Мендес, в сериале «Колорина».

После успеха этих сериалов Гильермо Капетильо приглашали во множество других проектов, но новые фильмы не смогли завоевать столько же зрительской любви. Актер снялся в таких сериалах, как «Я хотела бы быть мужчиной», «Беглец» , «Окровавленная монахиня», «Ад в маленьком городке» (здесь он опять сыграл с Вероникой Кастро, но в этот раз он стал ее экс-любовником), «Три женщины», «Матадор» и других.

На пике популярности актер был востребованной моделью для глянца.

Но, несмотря на огромную любовь зрителей и армию поклонниц, Капетильо считал актерское мастерство не профессией всей своей жизни, а серьезным увлечением. Гильермо у себя на родине известен также как профессиональный певец, танцор и… матадор.

Коррида — семейное дело клана Капетильо. Детство актера прошло на ранчо возле Мехико. Отец Гильермо — Мануэль — также был актером и матадором. И рано начал приучать сыновей к участию в этом зрелище. Гильермо за долгие годы на арене провел больше 300 боев с быками. В последнее время он выходит на арену в исключительных случаях.

Кстати, в семье Капетильо многие мужчины выбрали для себя делом жизни актерство, музыку и бои с быками. Но самым успешным стал младший брат Эдуардо. 50-летний шоу-мен и экс-танцовщик до сих пор считается у себя на родине секс-символом «всех времен и всех поколений».

62-летний Гильермо Капетильо дважды был женат, но оба раза неудачно. Вторую попытку обрести семейное счастье он предпринял в 2006 году, под давлением отца, который требовал внуков. Тогда актеру было уже 47 лет, а невесте, модели Тане Амескуа исполнилось 24. Свадьбу играли в окружении 140 гостей. Гильермо вышел к приглашенным в традиционном костюме матадора, а на плечах его избранницы красовалась семейная реликвия — платок бабушки актера.

Семейная жизнь актера продлилась всего три года. Супруги развелись, по одной версии, из-за ревности актера, с которой он не давал молодой жене покоя, по другой, — из-за его же измен.

В недавнем интервью актер признал, что жалеет о том, что не стал отцом, но он все еще не исключает варианта, что познает родительское счастье. «Может быть, у меня будут свои дети, может быть, я возьму ребенка из детского дома. Я знаю лишь одно, без детей жизнь бессмысленна», — говорит он и добавляет, что мечтает встретить ту единственную, с кем проведет остаток дней. «У меня большая потребность любить и быть любимым», — не скрывает актер.

Кстати, его младший брат Эдуардо счастлив в единственном браке с певицей Биби Гайтан , которая родила ему пятерых детей.

Что же касается карьеры Гильермо Капетильо в последние годы, то с начала 2000-х он снялся в 9 фильмах, последний из которых вышел на экраны в 2015 году (сериал «Непростительно»).