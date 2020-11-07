Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Прямой эфир ТВ

Названы актрисы, которые чаще всех выражаются нецензурно

Анастасия Иванова
2 часа назад
Сайт Buzz Bingo составил рейтинг самых матерящихся актрис. Исследователи проанализировали 3,5 тысячи фильмов и выяснили, кто чаще всего использовал нецензурный слова.
Так, первое место заняла Эмили Блант. Она произнесла 81 бранное слово. В фильме "Девушка в поезде" актриса ругалась каждые три-четыре минуты.
Второе место досталось Дженнифер Лоуренс. За всю свою карьеру в кино актриса сказала 75 нецензурных слов. Третью строчку заняла Лесли Манн, которая выругалась 70 раз.
Кроме того, в рейтинг вошли Фрэнсис Макдорманд, Вайнона Райдер, Жюли Дельпи, Мила Кунис, Кристен Уиг, Дженнифер Лопес и Бел Паули.
Актеры,Девушка в поезде,Фрэнсис Макдорманд,Лесли Манн,Кристен Уиг,Эмили Блант,Вайнона Райдер,Дженнифер Лоуренс,Дженнифер Лопес,Мила Кунис,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители