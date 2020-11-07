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Названы актрисы, которые чаще всех выражаются нецензурно
Анастасия Иванова
2 часа назад
Сайт Buzz Bingo составил рейтинг самых матерящихся актрис. Исследователи проанализировали 3,5 тысячи фильмов и выяснили, кто чаще всего использовал нецензурный слова.
Так, первое место заняла
Эмили Блант
. Она произнесла 81 бранное слово. В фильме "Девушка в поезде" актриса ругалась каждые три-четыре минуты.
Второе место досталось
Дженнифер Лоуренс
. За всю свою карьеру в кино актриса сказала 75 нецензурных слов. Третью строчку заняла
Лесли Манн
, которая выругалась 70 раз.
Кроме того, в рейтинг вошли
Фрэнсис Макдорманд
,
Вайнона Райдер
, Жюли Дельпи,
Мила Кунис
,
Кристен Уиг
,
Дженнифер Лопес
и Бел Паули.
Ранее "Рамблер" рассказывал про
самых эффектных российских актрис, которым уже больше 50 лет.
Актеры
,
Девушка в поезде
,
Фрэнсис Макдорманд
,
Лесли Манн
,
Кристен Уиг
,
Эмили Блант
,
Вайнона Райдер
,
Дженнифер Лоуренс
,
Дженнифер Лопес
,
Мила Кунис
,
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