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Каким стал сын покончившего с собой советского актера 

Елена Красовская 1 час назад
Ролик рассказывает, каким стал сын актёра Яна Пузыревского. Ян прославился в 16 лет, сыграв Кая в советской сказке «Тайна Снежной королевы» (1986). Ян рано женился, его избранницей стала одноклассница Людмила. Спустя шесть лет в паре появился сын, получивший необычное имя Иштван. Но, к сожалению, брак распался, но Ян продолжал общаться с сыном. 6 апреля 1996 года в семье произошла трагедия: Пузыревский покончил с собой. Артист спрыгнул с 12 этажа, держа сына в руках. К счастью, мальчик не разбился и выжил. Каким стал Иштван сегодня, узнайте из ролика.
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Актеры , Видео , Ян Пузыревский
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