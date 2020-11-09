Каким стал сын покончившего с собой советского актера 

Ролик рассказывает, каким стал сын актёра Яна Пузыревского. Ян прославился в 16 лет, сыграв Кая в советской сказке «Тайна Снежной королевы» (1986). Ян рано женился, его избранницей стала одноклассница Людмила. Спустя шесть лет в паре появился сын, получивший необычное имя Иштван. Но, к сожалению, брак распался, но Ян продолжал общаться с сыном. 6 апреля 1996 года в семье произошла трагедия: Пузыревский покончил с собой. Артист спрыгнул с 12 этажа, держа сына в руках. К счастью, мальчик не разбился и выжил. Каким стал Иштван сегодня, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Цекало снял жену в https://kino.rambler.ru/movies/45185416-tsekalo-snyal-zhenu-v-mazhore/
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Цекало снял жену в «Мажоре».