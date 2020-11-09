Антония Сантилли стала настоящей звездой в Советском Союзе, сыграв главную роль в фильме Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России". И никто из советских зрителей даже не подозревал, что у себя на родине в Италии актриса была известна своим участием в весьма откровенных фильмах для взрослых. Историю знаменитой итальянки читайте в материале "Рамблера".

Итальянским любителям откровенных фотосессий и фильмов для взрослых Антония была известна под псевдонимом Ирина Росс. А вот в обычном кино Сантилли пркатически не снималась: режиссеры предлагали ей лишь небольшие роли или приглашали девушку заменять в пикантных сценах знаменитых актрис. Несколько раз, например, Антонии довелось быть дублершей Орнеллы Мути.

Сантилли не была избалованна ролями, поэтому когда ей поступило предложение из России сыграть главную героиню в новой комедии, девушка не раздумывала ни минуты. При этом ходили слухи, что в то же время Антонию приглашали на съемки в Голливуд: девушке предложили эпизод в фильме "Серпико". Но Сантилли выбрала роль Ольги, внучки русской балерины, справедливо полагая, что в крошечном эпизоде пусть даже голливудской картины ее просто могут не заметить.

Антония не ошиблась: роль в "Невероятных приключениях итальянцев в России" в одночасье сделала девушку знаменитой. Советские зрители восхищались милой итальянкой, которую даже представить звездой откровенных фотосессий, кажется, было невозможно. Хотя стоит отметить, что свое пикантное прошлое Сантилли пришлось вспомнить и в картине Рязанова: на несколько секунд Антония появилась на экране полностью обнаженной. Удивительно, но цензура не потребовала режиссера вырезать этот эпизод.

Комедия имела невероятный успех, а к Сантилли, наконец, пришла долгожданная популярность. Но Антония неожиданно для всех решила оставить карьеру актрисы, сделав выбор в пользу личного счастья.

Во время съемок «Невероятных приключений итальянцев в России» Антония познакомилась с итальянским бизнесменом. Роман развивался стремительно, вскоре актриса получила предложение руки и сердца, которое, не раздумывая, приняла. По окончании съемок Сантилли вернулась в Италию, вышла замуж, родила сына и совершенно забыла о кино. Оставив свое "темное прошлое" позади, Антония выбрала спокйную, тихую семейную жизнь. Сантилли перестала посещать светские мероприятия, не дает интервью и не любит вспоминать об актерском прошлом.