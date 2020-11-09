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Актер из сериала «Теория большого взрыва» объяснил свой успех гомосексуальностью 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Актер из «Теории большого взрыва» объяснил свой успех
Фото: Lenta.ru
Американский актер Джим Парсонс объяснил свой успех гомосексуальностью. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам 47-летней звезды сериала «Теория большого взрыва», сексуальная ориентация помогла ему стать лучшим артистом, потому что у него была возможность «показать больше слоев» своей личности. Он признался, что после каминг-аута почувствовал себя очень сильным, и добавил, что никогда не думал, что это навредит его карьере.

«Быть ​​частью большой группы, которую порочили, о которой общественные деятели говорили с ненавистью — это дало мне чувство счастья и силы»,

— заявил исполнитель роли Шелдона Купера.
Парсонс добавил, что в настоящее время доволен своей жизнью. При этом, по его словам, глубоко внутри он все еще боится потерять любовь близких друзей из-за своей гомосексуальности.
В 2017 году Джим Парсонс вступил в брак. Его избранником стал графический дизайнер Тодд Спивак, с которым артист встречался с 2003 года. Свадебная церемония состоялась в ресторане Rainbow Room в Нью-Йорке.
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Актеры , Теория большого взрыва , Тодд Спивак , Джим Парсонс
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