В 40-х годах в США было сложно найти более известную женщину, чем Фрэнсис Фармер . Талант, красота, чувство стиля и постоянные эпатажные выходки сделали эту актрису любимицей миллионов и одной из культовых фигур, определяющих свое время. К сожалению, Фармер недолго радовала публику своей красотой и артистизмом — ее ожидал страшный финал, который трудно было предположить.

Будущая звезда Голливуда Фрэнсис Елена Фармер родилась 19 сентября 1913 году в Вашингтоне в семье юриста Эрнеста Мелвина Фармера и врача-диетолога Лиллиан Ван Орнум. В семье было четверо детей и Фрэнсис была самой младшей. Родители постоянно ссорились, расставались, снова сходились, и девочка переживала эти конфликты тяжелее всех.

В 1929 году произошло то, что когда-нибудь должно было случиться — родители Фрэнсис расстались навсегда. Отец семейства после развода остался делать карьеру в столице, а Лиллиан с детьми обосновалась в небольшом городке Бремертон, штат Вашингтон. Здесь Фрэнсис Фармер поняла, что если не стараться, то унылый Бремертон навсегда станет местом ее жительства и начала активно учиться и пробовать себя в разных сферах.

В школе Фармер проявила себя как искусная художница и автор прекрасных сочинений, поэтому многие советовали девушке выбирать между профессиями иллюстратора и журналиста. За годы учебы она стала лауреатом многих премий по литературе, а в университете даже была поощрена туром в СССР для знакомства с Московским художественным театром.

Поездка, во время которой Фрэнсис увидела жизнь одного из лучших театров мира изнутри, оказала огромное влияние на жизнь девушки и она твердо решила после окончания учебы стать актрисой. Получив диплом, Фармер уехала в культурную столицу США Нью-Йорк, где начала ходить на кастинги и просмотры. Там девушка подписала свой первый контракт со студией «Paramount Pictures» и после этого укатила в Голливуд, навстречу славе.

Первая же картина молодой актрисы, называвшаяся «Слишком много родителей», принесла ей признание и Фармер стала известной и востребованной. После дебюта последовали фильмы, в которых вместе с Фрэнсис играли звезды первой величины. Например, в картине «Ритм на кручах» она работала в паре с Бингом Кросби, что принесло ей еще большую известность.

В конце 30-х Фармер знакомится с актером Лейфом Эриксоном, который становится ее мужем. Очевидно, что судьба баловала начинающую звезду и ей было грех жаловаться, но Фрэнсис все время казалось, что она что-то недополучает от этой жизни. Ей казалось, что продюсеры избегают брать ее на лучшие роли, специально навязывая шаблонные образы и тем самым закрывая путь к дальнейшему развитию и карьере.

Это угнетало звезду, заставляя злиться на всех вокруг, совершать на съемочной площадке неприемлемые поступки и устраивать скандалы. Фармер отказывалась общаться с коллегами по актерскому цеху и избегала посещать публичные мероприятия. Все это негативно влияло на ее карьеру, но Фрэнсис была уверена, что все и так обстоит хуже некуда.

В итоге, разочаровавшись в «Фабрике грез», актриса бросает все и уезжает на Восточное побережье, чтобы посвятить себя театру. Она знакомится с известным драматургом Клиффордом Одетсом , который дал актрисе несколько прекрасных ролей, сделавших ее теперь уже звездой театральной сцены.

У окрыленной успехом Фармер закрутился роман с Одетсом, который так же как и она был несвободен. Но этот союз оказался непрочным и ловелас Клиффорд всего через несколько месяцев изменил отношение к любимой и начал ее избегать. У театрального деятеля появилась новая фаворитка, которой тут же отдали ключевые роли Фрэнсис во всех спектаклях.

Для актрисы такое предательство стало серьезным ударом — она впала в затяжную депрессию, потеряла волю к жизни и увлеклась алкоголем. Женщина вернулась в Голливуд, в «Paramount Pictures», где ей предоставили несколько серьезных ролей. Но истеричные выходки Фармер и постоянные запои быстро изменили к ней отношение руководителей студии.

В 1940 году актриса перестала получать серьезные роли, а еще два года спустя менеджеры студии заявили, что более не нуждаются в ее услугах и в одностороннем порядке расторгли контракт. Это совпало с крушением личной жизни актрисы — ее брак с Эриксоном распался. Супругу надоели любовные похождения и алкогольные марафоны Фрэнсис, которая стремительно погружалась на самое дно.

В этом же году женщину арестовали за вождение автомобиля в нетрезвом виде и оскорбление представителя власти, находящегося при исполнении. Тогда актриса отделалась штрафом и условным сроком, но не вынесла из этого никакого урока. Еще не отбыв условное наказание, Фармер снова совершила преступление — напала на охранника в суде и оскорбила судью. В этот раз ее не простили и отправили за решетку.

Свой срок Фрэнсис не отбыла, так как ее выручила влиятельная родственница, занимавшая высокий государственный пост. По ее ходатайству актрису обследовали, признали недееспособной и направили на лечение в психиатрическую клинику, специализирующуюся на пациентах с алкогольной зависимостью.

Врачи выяснили, что Фармер страдает маниакально-депрессивным психозом, шизофренией и, разумеется, тяжелой алкогольной зависимостью. В 40-х годах прошлого столетия в США психиатры были не слишком гуманны, и к красавице-актрисе, без ее согласия и разрешения родственников, применили «тяжелую артиллерию» в виде инсулиновой терапии. При помощи лошадиных доз гормонов Фрэнсис периодически вводили в искусственную кому, что, по мнению врачей, должно было ей помочь.

В перерыве между опасными для жизни процедурами, после 9 месяцев страданий, Фармер удалось бежать из лечебного учреждения. Женщина вернулась к матери, которая тут же подала судебный иск против больницы. Чтобы дочь быстрее забыла кошмары сумасшедшего дома и отвлеклась, мать отвезла ее в Сиэтл, где Фрэнсис должна была начать жизнь «с чистого листа»

Но благие намерения Лиллиан разбились об очередной запой дочери, после которого наступило обострение психических недугов. Актриса начала проявлять агрессию к окружающим и даже бросаться на людей с целью причинить им увечья. Мать терпела выходки дочери, пока та не начала угрожать ей убийством. После этого ее снова пришлось отдать на попечение негуманной американской психиатрии.

Женщину поместили в одну из клиник Вашингтона, где ей снова пришлось пройти через все круги ада. Ее истязали электросудорожными процедурами, держали в ванной, наполненной ледяной водой и неделями не снимали с нее смирительную рубашку. После нескольких месяцев такого лечения пациентка почти перестала реагировать на происходящее вокруг и тогда ее признали абсолютно здоровой.

Но едва выйдя за ворота клиники, Фрэнсис принялась за старое. Она отказалась возвращаться домой и стала бродягой. Фармер скиталась по городам Восточного побережья ночевала с бездомными под мостами и в приютах, выступала с бродячими музыкантами и постоянно пила.

Через какое-то время полностью опустившаяся бывшая звезда оказалась в Калифорнии, где ее арестовали за асоциальное поведение и поместили в тюрьму. К этому моменту от блистательной актрисы не осталось и следа — женщина была одета в грязные обноски, волосы ее сбились в комок, а взгляд был безумным. Фармер плохо соображала и лишь просила выпить и закурить.

Полиция связалась с матерью женщины, и та дала добро на новый курс лечения в клинике Вестерн Стейт. В этой больнице практиковал в то время печально известный доктор Уолтер Фримен, популяризатор трансорбитальной лоботомии. Именно этой жуткой операции и подвергли Фармер, разумеется, без ее согласия.

Фрэнсис повезло и она не погибла после варварской процедуры и даже не утратила социальные навыки, как многие ее собратья по несчастью. После выписки из больницы женщина поселилась в Сиэтле и устроилась прачкой в отель «Олимпик». Там она встретила своего второго супруга — работника коммунальной службы Альфреда Лобли. Муж увез ее в уютный городок Эврика, в солнечную Калифорнию, где пара прожила несколько счастливых лет.

Но в 1957 году Фрэнсис бросила мужа ради продюсера Леанда С. Майкселла, с которым она укатила «навстречу актерской славе» в Сан-Франциско. Она успела сыграть несколько небольших ролей в театре и одну роль в кино, в картине «Кайфолом». Начиналась эпоха телевидения и Фармер решила не упускать свой шанс и сделать карьеру в телешоу. Она запустила проект «Фрэнсис Фармер представляет», который имел значительный успех.

К сожалению, надолго актрисы не хватило и она снова начала пить, погубив тем самым все, что чего снова удалось достигнуть. Вспышки буйства и пьянство заставили Майкселла расстаться с актрисой, а вскоре ее шоу было закрыто. Фрэнсис Фармер умерла в возрасте 56 лет от рака пищевода — болезни, которая часто настигает злоупотреблявших спиртным. Умерла она одинокой, а на похоронах присутствовали только несколько ее подруг.