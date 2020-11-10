Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
Прямой эфир ТВ

Дочь Спилберга в подробностях рассказала о работе в фильмах для взрослых

Lenta.ru
4 часа назад
Дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла в подробностях рассказала о работе в порноиндустрии. Интервью с актрисой опубликовал The Daily Beast.
«Я правда наслаждаюсь своей работой, она подарила мне новый полноценный и жизнеутверждающий способ существования. Благодаря ей я даже начала танцевать»,
— подчеркнула Микаэла.
24-летняя актриса отметила, что работа в порноиндустрии в первую очередь означала для нее независимость в финансовом плане и в волеизъявлении.
В марте Микаэла рассказала, что ее родителей не смутило то, что она работает в порно.
Дочь Спилберга заявила о решении стать порноактрисой в феврале. Она отметила, что будет сниматься в жанре соло. Микаэла была удочерена Спилбергом и актрисой Кейт Кэпшоу, она является младшим ребенком из семи детей кинорежиссера.
Актеры,Видео,Кейт Кэпшоу,Стивен Спилберг,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители