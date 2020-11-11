Актеры, повторившие судьбы экранных персонажей 

Перед съемками очередного фильма профессиональные актеры проделывают огромную работу, «вживаясь» в новую роль — ведь им предстоит совершить не только внешнее перевоплощение, но и внутреннее. Но так ли легко полностью «выйти» из роли и попрощаться со своим персонажем, когда работа завершена?

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Анджелина и Брэд считались одной из самых красивых голливудских пар. Дважды они появлялись вместе на большом экране, отыгрывая истории персонажей, связанных романтическими отношениями. И удивительным образом, эти кинокартины оказались пророческими для самой пары.

В 2005 году вышел боевик «Мистер и миссис Смитт» о непростой жизни супружеской четы киллеров, которые объединяются против всего мира (в лице могущественных фирм, нанявших их), чтобы защитить друг друга и свой брак. Именно после этого фильма между Анджелиной и Брэдом завязался роман в реальной жизни: им действительно пришлось доказывать, что между ними все серьезно, ведь поклонники долго не могли простить Брэду Питту расставание с Дженнифер Энистон

Спустя десять лет они вновь появились в одном фильме — драме «Лазурный берег» . Но на этот раз их персонажи переживали кризис отношений. В реальной жизни Анджелина и Брэд также стали отдаляться друг от друга. Год спустя актриса подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия.

На заре своей актерской карьеры, в 1998 году, Константин Хабенский появился в картине «Женская собственность». Ему досталась роль молодого абитуриента театрального института, который влюбляется в знаменитую актрису (и по совместительству, члена приемной комиссии). Но их внезапно завязавшиеся романтические отношения обрывает драма — женщина умирает от онкологии. Молодой человек тяжело переживает ее уход, теряет опору под ногами и смысл жизни.

Через несколько месяцев после того, как «Женская собственность» вышла на экраны, Константин Хабенский встретил женщину, которую искренне полюбил — ей стала журналистка по имени Анастасия. В 2000 году они поженились и стали жить вместе в скромной московской квартире. Семь лет спустя у них родился сын Ваня.

Но сразу же после счастливого события на молодых родителей свалилась страшная новость — врачи нашли у Анастасии опухоль мозга. Борьба с болезнью не увенчалась успехом, и в 2008 году возлюбленная Анастасия Хабенского скончалась. Эта трагедия потрясла актера. До сих пор он бережно хранит память о первой супруге и занимается делами фонда, помогающего детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Дэвид Духовны

Этот харизматичный голливудский актер прославился благодаря сериалу «Секретные материалы» , первый сезон которого вышел в далеком 1993 году. А 14 лет спустя Дэвиду Духовны предложили главную роль в новом многосерийном проекте «Блудливая Калифорния», который также обрел невероятную популярность. В нем актер перевоплотился в писателя по имени Хэнк Муди, который медленно, но верно погружается на самое дно, увязнув в пучине алкоголя и запретного секса.

Некоторое время спустя в СМИ просочилась информация, что актер и в реальной жизни страдает от аналогичных пагубных пристрастий. Он пытался побороть сексоголизм и алкогольную зависимость в специализированной клинике, но это не помогло спасти брак Дэвида Духовны. В 2014 году они с женой развелись, оформив совместную опеку над двумя детьми.

Советский актер Леонид Быков заслужил зрительскую любовь благодаря участию в таких картинах как «В бой идут одни старики», «Максим Перепелица» и «Алешкина любовь». А в 1976 году вышел фильм «Аты-баты, шли солдаты», в котором он сыграл роль ефрейтора Виктора Святкина, героически погибающего под гусеницами немецкого танка. Эта работа стала последней для талантливого актера.

Три года спустя Леонид Быков возвращался с дачи за рулем своей «Волги». Перед ним медленно ехал трактор, и актер решил его обогнать. Однако широкие гусеницы сельскохозяйственной машины едва не задели машину Быкова, из-за чего он вынужден был свернуть «на встречку». Опасный маневр привел к внезапному лобовому столкновению с грузовиком. От сильнейшего удара актера не смог спасти даже ремень безопасности: Леонид Быков скончался на месте от полученных травм.

Впоследствии дочь артиста рассказывала, что ее отец предчувствовал свою смерть. Он писал об этом друзьям и даже планировал собственные похороны. А однажды он оставил дочери записку, которая завершалась страшной фразой:

«А если это конец…»

В 2013 году на Netflix состоялась премьера американского комедийно-драматического сериала «Оранжевый — хит сезона» . Ради участия в этом проекте актрисе Тэрин Мэннинг (возможно, вы также помните ее по роли возлюбленной героя Эминема в «8 миле») пришлось полностью модифицировать свою внешность: гримеры вставили ей зубные протезы, имитирующие гнилые клыки, и привели волосы в полнейший беспорядок.

Но все усилия и жертвы сполна окупились — актриса сумела блестяще перевоплотиться в скандалистку-наркоманку Тиффани «Пенсатукки» Доггет, которой свойственны дикие вспышки агрессии. Вот только, судя по всему, после съемок Тэрин так и не вышла из этого образа. В 2016 году визажистка Холли Хартман подала на актрису в суд. Она продемонстрировала следы побоев, заявив, что Тэрин несколько раз ее избивала. Впрочем, адвокатам актрисы удалось замять это дело.

Нонна Мордюкова

Страшно представить, как советская актриса Нонна Мордюкова «вживалась» в роль Федосьи Угрюмовой в фильме «Русское поле», ведь по сюжету ее героине предстояло пережить смерть своего ребенка, которого сыграл настоящий сын актрисы — Владимир Тихонов

Мордюкова вспоминала:

«Последняя сцена, где хоронят погибших пограничников, была невыносима для меня. Он [Владимир] сидел рядом со мной, держа за плечо, и уговаривал: „— Мам! Ты что? Вот я! Живой. Это же съемка“. Гробы стоят… Ох, как было страшно играть этот эпизод…».

19 лет спустя Нонна Мордюкова вновь отправилась на похороны сына, только на этот раз — в реальной жизни. Владимир скончался в возрасте 40 лет от сердечной недостаточности, вызванной многолетним приемом наркотиков и алкоголя.

Мишель Докери

Британская актриса Мишель Докери получила широкую известность после выхода сериала «Аббатство Даунтон» , в котором она исполнила роль высокомерной аристократки-эгоистки Мэри Кроули. Ее героиня выходит замуж за молодого юриста из Манчестера по имени Мэттью, который в один прекрасный день становится наследником Аббатства Даунтон.

Несмотря на то, что их отношения пережили не мало взлетов и падений, семейная жизнь Мэри и Мэттью оказывается вполне счастливой. Вскоре девушка рожает ребенка. Однако отцу малыша было не суждено увидеть, как взрослеет его сын: Мэттью разбился на машине, когда спешил домой к семье.

Актриса Мишель Докери, как и ее героиня, пережила смерть любимого человека. Ее молодой жених Джон Дайнин скончался после нескольких лет борьбы с серьезной болезнью.