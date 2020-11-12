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«Это не их работа»: Боярский объяснил, почему Галустян, Светлаков и Харламов не преуспели в кино 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Боярский уточнил, почему юмористам не надо играть в кино
Фото: Globallookpress.com
Актер Михаил Боярский в Instagram порассуждал на тему современного юмора и кинематографа. По его словам, шутки сатирика Евгения Петросяна его никогда не трогали. В то же время он восхищен юмором Гарика Харламова, Михаила Галустяна, Сергея Светлакова и юмористов из шоу «Уральские пельмени».
Как считает Боярский, эти звезды занимаются на сцене «замечательным хулиганством». У них высокий уровень юмора. Но в серьезном кинематографе они, как думает актер, пропадают. Режиссеры, как он заявил, просто не имели права использовать их в этом амплуа.
«Это не их работа. Не получается сыграть характер, допустим, как сыграл Луспекаев Ноздрева в телепостановке. А это смешно безумно. Как сыграл Ролан Быков «логопефа» в фильме «По семейным обстоятельствам» — это очень высокий юмор! Высочайший!»
Напомним, что Михаил Боярский в последнее время практически не снимается в кино. По его словам, сейчас он больше времени старается проводить со своими внуками.
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Комментарии 2
Актеры , Гарик Харламов , Ролан Быков , Михаил Галустян , Сергей Светлаков , Михаил Боярский , Евгений Петросян
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