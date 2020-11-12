Боярский уточнил, почему юмористам не надо играть в кино

Как считает Боярский, эти звезды занимаются на сцене «замечательным хулиганством». У них высокий уровень юмора. Но в серьезном кинематографе они, как думает актер, пропадают. Режиссеры, как он заявил, просто не имели права использовать их в этом амплуа.

«Это не их работа. Не получается сыграть характер, допустим, как сыграл Луспекаев Ноздрева в телепостановке. А это смешно безумно. Как сыграл Ролан Быков «логопефа» в фильме «По семейным обстоятельствам» — это очень высокий юмор! Высочайший!»

Напомним, что Михаил Боярский в последнее время практически не снимается в кино. По его словам, сейчас он больше времени старается проводить со своими внуками.