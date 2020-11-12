Как выглядят русские актрисы без макияжа и фотошопа 

Женщины умеют преображаться до неузнаваемости в считанные часы. В этом им помогает тонна средств для макияжа или даже профессиональные визажист и стилист. Конечно, публичные личности уделяют своей внешности еще большее внимание, и многие из них даже не появляются на людях без мейк-апа.

Однако, как выяснил "Рамблер", в России есть суперпопулярные актрисы, которые могут себе позволить показать тысячам фанатов свое настоящее лицо — без макияжа и фотошопа.

Посмотрим, насколько отечественные кинозвезды узнаваемы, без современного "тюнинга".