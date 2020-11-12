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Как выглядят русские актрисы без макияжа и фотошопа 

Диана Товсепова 4 часа назад
Женщины умеют преображаться до неузнаваемости в считанные часы. В этом им помогает тонна средств для макияжа или даже профессиональные визажист и стилист. Конечно, публичные личности уделяют своей внешности еще большее внимание, и многие из них даже не появляются на людях без мейк-апа.
Однако, как выяснил "Рамблер", в России есть суперпопулярные актрисы, которые могут себе позволить показать тысячам фанатов свое настоящее лицо — без макияжа и фотошопа.
Посмотрим, насколько отечественные кинозвезды узнаваемы, без современного "тюнинга".
Видео дня. Актриса, прозванная «украинской Раневской»
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