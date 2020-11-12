Хью Грант сравнил COVID-19 с Вайнштейном

Актер Хью Грант рассказал о симптомах коронавируса, с которыми столкнулся. Об этом он поведал в интервью на YouTube-канале передачи The Late Show.

По словам артиста, они с супругой переболели COVID-19 еще в феврале. Грант очень переживал, когда у него пропало обоняние. Чтобы услышать хоть какой-то запах, он даже нюхал мусорные баки.

«В итоге я отправился домой и брызнул себе в лицо духи моей жены Chanel №5. Я ничего не почувствовал, но ненадолго ослеп»,

— признался Хью.