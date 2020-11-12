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Хью Грант сравнил COVID-19 с Харви Вайнштейном 

Анастасия Иванова 1 час назад
Хью Грант сравнил COVID-19 с Вайнштейном
Фото: globallookpress.com
Актер Хью Грант рассказал о симптомах коронавируса, с которыми столкнулся. Об этом он поведал в интервью на YouTube-канале передачи The Late Show.
По словам артиста, они с супругой переболели COVID-19 еще в феврале. Грант очень переживал, когда у него пропало обоняние. Чтобы услышать хоть какой-то запах, он даже нюхал мусорные баки.

«В итоге я отправился домой и брызнул себе в лицо духи моей жены Chanel №5. Я ничего не почувствовал, но ненадолго ослеп»,

— признался Хью.
Также Грант отметил, что после заражения он начал сильно потеть, а его глазные яблоки увеличились в три раза. По мнению актера, эти ощущения схожи с теми, которые могли бы появиться, если бы на его груди сидел какой-то огромный человек вроде Харви Вайнштейна.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что раскрыта замена Деппу в «Фантастических тварях».
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Актеры , Хью Грант , Харви Вайнштейн , Chanel
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