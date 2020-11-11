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Раскрыта возможная замена Джонни Деппу в третьей части франшизы "Фантастические твари". Роль волшебника Грин-де-Вальда могут отдать датскому актеру Мадсу Миккельсену. Об этом сообщает Variety.

Как сообщает источник, в данный момент Миккельсен находится на ранней стадии переговоров с Warner Bros. Однако студия рассматривает и других кандидатов на эту роль. При этом, как утверждает издание, датский актер является фаворитом режиссера киноленты Дэвида Йейтса

@theofficialmads

Лишенный роли Депп целиком получит гонорар в размере 10 миллионов долларов за всего один день съемок.