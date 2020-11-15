Мало кто знает, что актриса из драмы "Сестры" на самом деле очень похожа на свою героиню характером: такая же сильная и в чем-то безбашенная. "Рамблер" узнал о том, как юная звезда прогуливала школу и встречалась со Шнуровым

В четырнадцать лет она снялась в нескольких успешных картинах, но ее жизни не хватало драйва. В какой-то момент трудолюбивая Акиньшина нашла себе идеального плохого парня в лице Сергея Шнурова.

Несмотря на нежный возраст, в жизни Оксаны кипели нешуточные страсти. Уже в 16 она переехала жить к Шнурову, наверное, покажется, что он развращал девушку. Однако в этой паре "заводилой" был не Сергей.

Музыкант заставлял Оксану пойти в школу, но девушка бунтовала. Они могли весело кутить всю ночь, а утром неизменно звенел будильник. Правда, все старания нового бойфренда были напрасными, актриса так и не получила аттестат.

В какой-то момент отношения с певцом разладились. Они часто ссорились, он выпивал и срывался я на юную возлюбленную, которая тоже не давала себя в обиду. Пара скандалила по-крупному, но оба вскоре устали и решили разойтись.