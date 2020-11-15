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Боярский заявил, что Харламову и Галустяну нельзя сниматься в кино 

Моя Москва.онлайн 2 часа назад
Боярский заявил, что Харламову и Галустяну нельзя в кино
Фото: Моя Москва.онлайн
Народный артист Михаил Боярский опубликовал в своем Instagram размышление по поводу современного юмора. Он написал, что ему нравится, что делают современные юмористы.
При этом он отметил, что игра Харламова, Галустяна и Светлакова в кино не вызывает у него восторг и артистам не стоит играть в серьезном современном кино.

«Comedy club мне ближе. Там есть актеры, которые делают это здорово. Допустим, Гарик Харламов и его персонаж Эдуард Суровый. Это замечательное хулиганство. Это высокий уровень юмора. На грани порой, но это смешно. Этим владеет Галустян, этим владеет Светлаков. Есть такие орлы. В этом смысле замечательные и «Уральские пельмени». Но стоит им добраться до серьезного кинематографа, они все пропадают. Значит, их не имели права использовать в таком амплуа. Это не их работа», — написал Михаил Боярский.

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Актеры , Гарик Харламов , Михаил Боярский
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