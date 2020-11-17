Почему Будина вернула ребенка из детского дома обратно

Ольга Будина какое-то время была очень популярна. Девушка снималась в сериале «Простые истины» и сыграла главную роль в фильме «Граница. Таежный роман». Актерское трио с Маратом Башаровым и Гуськовым полюбилось зрителям по всей стране. Но в личной жизни актриса пережила настоящую драму. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Актриса пропала с экранов, но недавно о ней снова заговорили в связи с тем, что на передачу "Секрет на миллион" пришел ее брошенный сын.

На пике популярности Ольга активно занималась благотворительностью и поддерживала детские дома. Однажды она увидела маленького Сашу, к которому сильно привязалась. Не долго думая, женщина решила усыновить ребенка.

К тому моменту, Саша Измайлов уже превратился в подростка с характером и собственным взглядом на жизнь. Сначала парень изо всех сил старался понравиться Ольге, чтобы поскорее покинуть стены детского дома. Приемная мать тоже шла на контакт. В какой-то момент ей показалось, что она смогла полюбить чужого ребенка.

Пробемы возникли, когда женщина задумалась о том, как взрослый Саша повлияет на ее младшего сына Наума. Освоившись в новом доме, парень начал выпрашивать деньги, отнимал у сводного брата вещи, а потом и вовсе стал выносить ценности. Саша курил и не ночевал дома, а Ольга боялась, что младший сын начнет повторять выходки старшего брата.

Ольга долго думала, но в итоге приняла решение вернуть приемного сына обратно в детский дом, и с тех пор эту тему всячески игнорировала.

Сейчас Александру 24 года, больше никто не пытался его усыновить. Он понял, что был не прав, долго раскаивался, но исправить случившееся не удалось.

Саша несколько раз пытался выйти на связь с актрисой, но та навсегда прекратила связь. Александр признается, что не держит на Ольгу зла, хотя сейчас живет одиноко, боится очередного удара судьбы.