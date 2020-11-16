Что стало с главным «дальнобойщиком» страны

Профессиональный успех и зрительская любовь пришли к актеру Владимиру Гостюхину уже в зрелом возрасте. «Рамблер» расскажет, как сложилась судьба артиста после окончания съемок сериала «Дальнобойщики».

Карьера Гостюхина развивалась необычно. В театре он работал мебельщиком-реквизитором. Четыре года таскал по сцене мебель. Но потом неожиданно заболел исполнитель главной роли в одном спектакле. Заменить актера было некем, спектакль даже хотели снимать с репертуара. Неожиданно на первый план вышел Гостюхин, который знал роль наизусть и был готов. Ему даже не понадобились репетиции.

Сыграл так, что все ахнули. После этого молодому Владимиру стали поступать предложения о съемках. Вскоре Гостюхин исполнил роль предателя Рыбака в «Восхождении». Лента имела сказочный успех. Фильм получил премию Берлинале.

Сериал «Дальнобойщики» помог актеру открыть новое дыхание и сделал его сказочно популярным. Гостюхин буквально не мог в магазин сходить, как его тут же начинали осаждать толпы поклонников, которым было интересно, как там идут дела у «Иваныча».

После завершения съемок «Дальнобойщиков» Владимир Васильевич продолжил активно сниматься в кино. Среди ярких работ этого времени в копилке исполнителя числятся фильмы «Охота на изюбря», «Первый после Бога», «Заколдованный участок». Тему Великой Отечественной войны артист продолжил фильмами «Смерть шпионам. Крым», «Военная разведка. Западный фронт», «Три дня лейтенанта Кравцова».

В 2014 году зрители наслаждались игрой актера в популярных фильмах «Алхимик», «Елки 1914» и в 4-серийной криминальной мелодраме «Доктор Смерть». Через год Гостюхин сыграл главные роли в мистической драме «Код Каина» совместного производства России, Беларуси и США и в военном мини-сериале «Снайпер: Герой сопротивления». В этом же году актер приступил к съемкам в приключенческом сериале «На нейтральной полосе», но картина не была завершена.

Владимир Васильевич женат уже четвертым браком. Его нынешняя супруга – актриса Алла Пролич . Он женился на ней после развода со Светланой в 2000 году. Пара не имеет общих детей, однако у Владимира от прошлых связей есть три дочери.