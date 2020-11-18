Почему не сделала карьеру звезда святочной истории 

Смотрите ролик и узнайте, почему капризная красавица Оксана из святочного фильма «Вечерах на хуторе близ Диканьки» (1961) так и осталась единственной громкой ролью актрисы Людмилы Мызниковой. Людмила была молодой и неопытной актрисой, но после выхода картины на неё свалилась немыслима слава. У Мызниковой могла бы быть замечательная карьера. однако её сотрудничество с кино так и не сложилось. Почему у Людмилы не получилось стать звездой, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Виторган раскрыл, как Собчак затормозила его карьеру.