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Почему не сделала карьеру звезда святочной истории 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите ролик и узнайте, почему капризная красавица Оксана из святочного фильма «Вечерах на хуторе близ Диканьки» (1961) так и осталась единственной громкой ролью актрисы Людмилы Мызниковой. Людмила была молодой и неопытной актрисой, но после выхода картины на неё свалилась немыслима слава. У Мызниковой могла бы быть замечательная карьера. однако её сотрудничество с кино так и не сложилось. Почему у Людмилы не получилось стать звездой, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Виторган раскрыл, как Собчак затормозила его карьеру.
Актеры , Видео , Вечера на хуторе близ Диканьки , Людмила Мызникова
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