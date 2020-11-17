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Безруков высказался о постельных сценах в кино 

Катерина Саломе 3 часа назад
Безруков высказался о постельных сценах в кино
Фото: globallookpress.com
Российский актер театра и кино Сергей Безруков стал гостем YouTube-шоу «Честно говоря с Паулиной». В беседе с ведущей он объяснил, почему в его фильмографии нет негативных ролей, а также высказался о постельных сценах в кино.
Артист признался, что ему не импонируют роли "абсолютного зла", и он не хотел бы примерять их на себя. В связи с этим он никогда не сыграет в кино убийцу или маньяка.

«Я никогда не сыграю зло. Такое абсолютное зло — насильников, маньяков»,

— заявил артист.
Также Безруков отметил, что ему не близки съемки в слишком откровенных постельных сценах. Его останавливает тот факт, что это кино могут посмотреть его дети.
По словам Сергея, он переживает из-за своей роли в сериале "Бригада", где он сыграл Сашу Белого. Несмотря на то, что Безруков гордится этой ролью, он считает, что детям "будет непривычно видеть отца в таком амплуа".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что сын Цоя подал в суд на режиссера фильма об отце.
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Комментарии 2
Актеры , Абсолютное зло
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