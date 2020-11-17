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Сын Цоя подал в суд на режиссера фильма об отце 

Катерина Саломе 9 часов назад
Сын Цоя подал в суд на режиссера фильма об отце
Фото: Кадр из трейлера к фильму "Цой"
Наследник лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр подал в суд на режиссера Алексея Учителя за фильм о звездном родителе. Об этом сообщает газета «Московский Комсомолец».
По мнению сына музыканта, кинематографист незаконно использовал изображение его отца в картине «Цой». Это стало причиной для обращения Александра в суд. Он подал иск к студии Учителя, а также к ряду кинопрокатчиков. При этом отмечается, что звездный наследник требует удаления изображения его отца из ленты.
Примечательно, что 35-летний мужчина не намерен требовать моральной компенсации, но он планирует взыскать с ответчиков госпошлину в размере 300 рублей. Кроме того, Александр рассчитывает на выплату 29 тысяч рублей ответчиком — именно в такую сумму наследнику Цоя обошлось нотариальное обеспечение доказательств.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лещенко осудил матерящихся на сцене коллег.
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Фильмы , Виктор Цой , Алексей Учитель
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