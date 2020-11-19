Обнаженка присутствует почти во всех голливудских фильмах, однако далеко не все звезды соглашаются предстать перед зрителями в чем мать родила. Тем не менее, есть красотки, которые регулярно появляются в кино без одежды. Они не стесняются демонстрировать шикарные тела и сводят с ума миллионы поклонников по всему миру. Узнайте, какие актрисы вошли в список самых смелых и раскрепощенных, из нашего материала.

(Осторожно! Присутствует обнаженная натура!)

Недавно британские специалисты провели необычное исследование. Они проанализировали 27 часов обнаженных сцен из известных фильмов, чтобы узнать, какие звезды чаще всего раздеваются на экране.

Вот горячая десятка знаменитостей, которые чаще остальных снимались в откровенных сценах.

Количество откровенных сцен: 34,5%

Блондинку с потрясающей улыбкой можно видеть в кинофильмах в полуобнаженном виде в общей сложности около 15-ти минут.

В романтической мелодраме «Неповиновение» (2018) актриса страстно целовалась с Рэйчел Вайс в постельной сцене.

Канадская актриса также продемонстрировала точеное тело в фильме «Клятва» (2012), купаясь в озере с Ченнингом Татумом.

Романтическая сцена в «Дневнике памяти» стала одной из самых любимых у зрителей с участием актрисы.

Количество откровенных сцен: 35,7%

Неудивительно, что Линдси Лохан вошла в топ-десятку самых раскрепощенных актрис. Только в фильме «Каньоны» (2013) ее можно видеть на экране в нижнем белье 102 секунды.

Актриса появлялась в полуобнаженном виде еще в нескольких фильмах, включая «Непристойную комедию» (2013) и «Очень страшное кино»

Линдси снялась в фотосессии для журнала Playboy. Сейчас она продолжает радовать поклонников соблазнительными снимками в Инстаграме.

8. Камерон Диас

Количество откровенных сцен: 35,9%

Звезда Голливуда появилась в чем мать родила в комедии «Домашнее видео: только для взрослых» (2014). Но это далеко не первое ее «голое» появление на экране.

Красотка веселила поклонников в «Ангелах Чарли», исполняя стриптиз в трусах с «Человеком-пауком».

В комедии «Другая женщина» Камерон Диас снялась в откровенном бикини. Одна из самых высокооплачиваемых голливудских актрис говорит, что никогда не стесняется раздеться в фильме, даже рядом с моделями, которые вдвое моложе ее.

По результатам исследования, Камерон Диас провела на экране в полуобнаженном виде наибольшее количество времени среди всех актрис — около 25 минут.

7. Эль Фэннинг

Количество откровенных сцен: 36,4%

Юная актриса стала одной из самых известных современных голливудских звезд. Хотя многие помнят ее по невинным ролям в фильмах «Малефисента» «Супер 8» , красотка не стеснялась появляться и в пикантных сценах.

22-летняя Эль разделась до нижнего белья в романтической мелодраме «Все радостные места» (2020).

В 2018 году блондинка продемонстрировала точеную фигуру в фильмах «Галвестон» и «Дождливый день в Нью-Йорке».

Сейчас актриса играет роль императрицы Екатерины Великой, известной своими сексуальными аппетитами. В новом историческом фильме присутствует много откровенных сцен с ее участием.

Количество откровенных сцен: 36,4%

55-летняя супермодель впечатляет своим моложавым видом. Она заставляла сердца поклонников биться учащенно, раздеваясь до нижнего белья для съемок в фильмах.

Лиз Хёрли не стесняется демонстрировать потрясающую фигуру, публикуя в Инстаграме сексуальные фотографии.

Красотка блистала в полуобнаженном виде в нескольких фильмах 2000-х.

В 1997 году модель порадовала зрителей откровенными нарядами в фильме «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба».

Количество обнаженных сцен: 36,4%

Актриса сыграла роль греческой полубогини Аннабет Чейз в цикле фильмов о Перси Джексоне. Надо сказать, у нее были и более откровенные появления на экране.

Александра блистала в купальнике в «Спасателях Малибу» (2017) рядом с красавчиком Заком Эфроном.

Звезда появилась в полуобнаженном виде в ужастике «Техасская резня бензопилой 3D» (2013).

Но дольше всего актриса демонстрировала свою прекрасную фигуру в фильме «Стоянка» (2017), проведя на экране в нижнем белье более четырех минут.

Поклонники хорошо помнят культовую сцену из сериала «Настоящий детектив» , в которой ее героиня Лайза Траньетти раздевается во время секса с детективом Мартином Хартом ( Вуди Харрельсон ).

Количество обнаженных сцен: 50%

Однажды голливудская актриса заявила, что ее грудь стоит 3,4 миллиона фунтов (около 344 миллионов рублей). Поклонники, которые видели много откровенных сцен с ее участием, не спорят с этим утверждением.

Сексуальная красотка появлялась в нижнем белье в половине своих фильмов. В романтической комедии «Сердцеедки» (2001) горячие кадры с участием полуобнаженной актрисы длятся в общей сложности три минуты.

Дженнифер продемонстрировала роскошную фигуру в белоснежном бюстгальтере, исполняя роль молодого рекламного менеджера в комедии «Дневник карьеристки» (2005).

Образ проститутки из фильма «Список клиентов» (2010) подразумевал, что актриса появится на экране в откровенных образах. Звезда призналась, что после выхода этой киноленты перестала носить соблазнительное белье дома — настолько оно надоело ей во время съемок.

Количество обнаженных сцен: 50%

21-летняя актриса признается, что ей пришлось как следует набраться смелости, чтобы сняться в откровенных сценах с Джейкобом Элорди в популярной молодежной комедии «Будка поцелуев».

Джои часто раздевается до нижнего белья, исполняя роль Элль Эванс.

Одна из самых пикантных сцен: Элль случайно заходит в раздевалку для парней и, к ужасу своего парня, снимает футболку.

Актриса также участвовала в постельной сцене в мелодраме «Этим летом» (2018).

Количество обнаженных сцен: 53,5%

Роль соблазнительной угонщицы автомобилей Микаэлы Бейнс в «Трансформерах» принесла актрисе мировую популярность.

Меган Фокс не раз появлялась в откровенных сценах. В фильме «Игры страсти» (2011) она предстала в образе полуобнаженной женщины с крыльями.

Красотка демонстрировала свои прелести в 53% всех фильмов с ее участием. Среди них — комедия «Это сорок» (2012), в которой она появилась в розовом бюстгальтере и трусиках со звериным принтом.

В 2016 году Меган Фокс поклялась, что больше не будет сниматься в откровенных сценах, чтобы не навредить психике своих трех сыновей.

Количество обнаженных сцен: 55,6%

Ее называют одной из самых сексуальных актрис мира. В прошлом году журнал MAXIM в Австралии отдал Марго первое место в топ-100 горячих звезд. Актриса разжигает воображение поклонников, часто раздеваясь до нижнего белья и еще больше.

Оказывается, Марго Робби появлялась в обнаженном виде в 55% фильмов. Пикантные сцены с ее участием в общей сложности длятся около девяти минут.

Марго разделась в фильме «Отряд самоубийц» (2016), исполняя роль Харли Квинн.