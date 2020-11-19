Названы актрисы, которые чаще всего оголяются

В результате исследования были определены актрисы, которые чаще всего оголяются на экране. Об этом сообщает Bingo Sites.
На первом месте оказалась Ева Грин, которую показывали без одежды почти полчаса. Серебро досталось Хелен Миррен, которую видели обнаженной почти 24 минуты. Тройку лидеров замкнула Анджелина Джоли, которая тоже провела на экране без одежды 24 минуты.
Также в десятку лидеров вошли Джуно Темпл, Николь Кидман, Пенелопа Крус, Шарлиз Терон, Розанна Аркетт, Хелен Хант и Алисия Викандер.
Помимо этого авторы исследования проанализировали, кто из актрис чаще выбирал проекты, в которых им придется сниматься обнаженными.
Рейтинг возглавила Алисия Викандер, которая появилась без одежды в 38 процентах фильмов. Второе место досталось Ане де Армас — 36,8 процента. И с небольшим отрывом на третьем мечте оказалась Лайа Коста — 36,4 процента.
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