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Раскрыты новые правила «Евровидения» 

Стелла Шмель 1 час назад
Раскрыты новые правила «Евровидения»
Фото: depositphotos.com
О правилах проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2021" рассказали организаторы, опубликовав соответствующую информацию на официальном сайте.
Для участия в 2021 году музыканты будут обязаны заранее записать свое выступление на случай, если не смогут выступить вживую. Ответственным за съемку клипа назначен музыкальный вещатель от каждой страны. А за записью выступления будут онлайн наблюдать сами организаторы, они же будут обязаны обеспечить честное и беспристрастное голосование.
Пока что формат проведения мероприятия не утвержден, а ранее было представлено четыре возможных варианта проведения песенного конкурса. Один из них — проведение "Евровидения" полностью в онлайн-формате.
Ранее "Рамблер" писал, что телеведущий обругал съемочную группу в прямом эфире.
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