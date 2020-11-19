Раскрыты новые правила «Евровидения» 

О правилах проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2021" рассказали организаторы, опубликовав соответствующую информацию на официальном сайте.

Для участия в 2021 году музыканты будут обязаны заранее записать свое выступление на случай, если не смогут выступить вживую. Ответственным за съемку клипа назначен музыкальный вещатель от каждой страны. А за записью выступления будут онлайн наблюдать сами организаторы, они же будут обязаны обеспечить честное и беспристрастное голосование.

Пока что формат проведения мероприятия не утвержден, а ранее было представлено четыре возможных варианта проведения песенного конкурса. Один из них — проведение "Евровидения" полностью в онлайн-формате.