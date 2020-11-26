Как популярная актриса стала жертвой секс-культа

Секта NXIVM стала одной из самых известных и опасных организаций в Америке XXI века. В нее входило много богатых, успешных и знаменитых людей, которые слепо доверяли Киту Раньеру — основателю и лидеру культа.

Одной из жертв порочного общества стала канадская актриса Сара Эдмондсон, которую привело в чувство лишь прикосновение раскаленного железа к телу. Она вывела организатора-извращенца на чистую воду и свидетельствовала против него в суде в июле 2019 года. Узнайте, что творилось внутри жуткого секс-культа NXIVM, из нашего материала.

Она лежала с завязанными глазами на столе. Сара Эдмондсон подбадривала себя, в ожидании касания раскаленного железа к своей коже. Женщина сама попросила лидера секты выжечь инициалы на теле, чтобы доказать свою преданность. Внезапная боль пронзила ее до мозга костей. И оказалось, она не была готова к такому испытанию.

Популярная актриса из Канады стала жертвой американского секс-культа NXIVM, а глава секты, Кит Раньер считал девушку своей собственностью. За отказ подчиняться он угрожал опубликовать фотографии и видеозаписи порнографического содержания с ее участием.

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Выжигание клейма заставило Сару очнуться. Через два года после этого ужасного случая актриса написала книгу «Заклейменная» (Scarred), в которой рассказала жуткую историю своего пребывания в секте NXIVM в течение 12 лет. Ей удалось вырваться из этого адского круга, разоблачить лидера культа и привлечь его к ответственности. В мемуарах женщина описывает, как извращенец Раньер за 20 лет построил пирамидальный секс-культ со строгой иерархией. Организатор секты стал настолько влиятельным, что последователи отдавали ему миллионы долларов.

Внутри существовала тайная община DOS, в которую входил целый гарем женщин, готовых исполнить все его сексуальные прихоти. Если девушки не хотели делать то, что требовал лидер, он наказывал их, закрывая в клетке и заставляя бить друг друга ремнями. Одна мексиканка провела в такой клетке два года.

Благодаря показаниям Сары 59-летнему Раньеру вынесли пожизненный приговор. Этим летом его признали виновным в рэкете, торговле людьми в сексуальных целях, принудительном труде и электронном мошенничестве.

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Сара Эдмондсон не была типичной последовательницей культа. Она выросла в любящей семье, которая всегда ее поддерживала. Девушка не была хиппи или искательницей высшего смысла жизни, когда впервые услышала о NXIVM.

Актриса снималась в научно-фантастических сериалах, среди которых были «Звездные врата SG-1», но ее карьера пошла на спад. Режиссер Марк Висенте рассказал ей о секте NXIVM, куда уже входило несколько голливудских знаменитостей. Девушка надеялась, что вступление в ряды организации поможет ей получить лучшие роли.

Сначала Сару не впечатлила доморощенная психология «личного роста», особенно после того, как она заплатила примерно тысячу фунтов (около 83 000 рублей) за участие в 5-дневном семинаре.

Актриса ощущала себя глупо, надевая цветные ленты, символизирующие уровень последователя, и чествуя Раньера, который настаивал, чтобы его называли «Вэнгард». Тем не менее, посыл общества «пробиваться вперед» помог ей справиться с трудностями и добиться лучших ролей. В результате Сара стала преданной последовательницей и завербовала много в секту NXIVM новых членов.

В июле 2009 года она создала в Канаде филиал культа, где зарабатывала по 14 000 фунтов (около 1,2 миллиона рублей) в месяц, тренируя новичков.

В организации она познакомилась с будущим супругом Энтони Эймсом, тоже актером, и стала лучшей подругой с Лорен Зальцман. Именно Лорен успокаивала ее, когда актриса слышала сплетни о том, что старшие приверженцы пропадали или болели. Как оказалось позже, Зальцман должна была втянуть Сару глубже в опасный внутренний круг Раньера под названием DOS.

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Лидер секты аккуратно «обрабатывал» своих секс-рабынь, сначала завоевывая их доверие, а потом предлагая стать их «наставником». Он требовал, чтобы девушки соблюдали изнурительную диету, потому что любил худышек, и записывал их самые откровенные секреты на видео.

В марте 2017 года Лорен Зальцман настояла, чтобы Сара записала собственные интимные признания перед тем, как принять участие в тайном ритуале клеймения вместе с другими женщинами. Жуткое посвящение произошло в нью-йоркской штаб-квартире секты.

После церемонии актрисе велели подписать официальные документы о праве передачи их дома, в котором они жили с Энтони и сыном, Раньеру. Лидер культа хотел переспать с ней, но Сара отклоняла домогательства. Женщина начала подозревать, что «наставник» желает разрушить ее брак, чтобы овладеть ею полностью. Но канадка не собиралась предавать свою семью.

Когда пелена наконец упала с ее глаз, она обратилась к другу, Марку Висенте, потому что знала о его сомнениях в идеях культа. Он рассказал ей, что если женщины не соглашаются переспать с Раньером, он использует записи с их признаниями против них. Друзья вместе пошли в ФБР и помогли уничтожить NXIVM.

Расследование обнаружило еще больше грязных деталей. Сара узнала, в какой порочный круг она была втянута. Во время судебных заседаний по делу Раньера было доказано, что у него в подчинении находилось больше ста «рабынь», включая 15-летнюю девочку. Лидер секты просил последователей находить в соцсетях молодых девственниц.

Для канадской актрисы стало открытием, что ее бывшая подруга Зальцман была одной из любовниц «наставника». Оказалось, что она участвовала в оргиях с другими женщинами, но глава культа запрещал ей делить постель с мужчинами. В марте этого года Лора Зальцман призналась в рэкете и угрозах депортировать заключенную мексиканку. Ее мать, Нэнси Зальцман, была признана виновной в соучастии в рэкете.

Актрису американского сериала «Тайны Смолвиля», Эллисон Мэк, обвинили в рэкете, а владелицу конгломерата по производству виски Клэр Бронфман — в укрывательстве иностранца и мошенническом использовании личных данных.

Все преступники, во главе с Раньером, ожидают приговора за свои злодеяния.

Сара Эдмондсон считает, что еще не все ужасные преступления, совершенные во имя культа, были обнародованы. После ухода из NXIVM она настолько боялась о своей безопасности, что установила несколько дополнительных замков на дверь дома. Актриса перенесла посттравматическое стрессовое расстройство и до сих пор ощущает вину за то, что невольно вовлекла в секту так много других людей. Она проследила, чтобы все, кого завербовала, прекратили делать взносы на счет организации.

Канадка призывает, чтобы люди не вступали в подобные секты, где им промывают мозги. До сих пор в мире существует много групп-ловушек, в которые втянуты тысячи членов. Никто не имеет права управлять вашими желаниями и ограничивать свободу ради собственной выгоды. Все, что происходит против вашей воли, — преступление, а не благодетель.