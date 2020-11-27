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Джуд Лоу знал о вероятности возникновения пандемии с 2011 года 

Lenta.ru 27 минут назад
Джуд Лоу знал о пандемии с 2011 года
Фото: Кадр из фильма "Заражение"
Британский актер театра и кино Джуд Лоу знал о вероятности возникновения пандемии с 2011 года. Об этом он рассказал в видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале журнала GQ.
Лоу пояснил, что научные эксперты, консультирующие режиссера Стивена Содерберга на съемках фильма «Заражение», где актер исполнил одну из главных ролей, предупреждали о реальной вероятности возникновения подобной пандемии.

«Было ясно, что нечто подобное должно произойти»,

— заявил актер.

«Ученые, работавшие со Стивеном (Содербергом — прим. «Ленты.ру»), были опытными и образованными людьми»,

— сказал Лоу.
По его мнению, они точно знали, чего можно было ожидать.
Они сказали актерам и съемочной группе, что это произойдет.

«Вопрос был "когда", а не "если"»,

— добавил артист.
Лоу уточнил, что научные эксперты описывали все именно так, как и произошло в действительности.

«Страшно узнать о таких вещах на съемочной площадке»,

— заявил артист.
Американский фильм «Заражение», вышедший в прокат в 2011 году, возглавил десятку самых полюбившихся россиянами кинолент за 2020 год. В картине рассказывалось о пандемии неизвестного вируса, охватившего весь мир.
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