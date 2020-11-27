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Актриса Кортни Кокс повторила танец с индейкой на голове из сериала "Друзья"

Москва24иещё 3
2 часа назад
Актриса Кортни Кокс опубликовала ролик, в котором повторила свой знаменитый танец из сериала "Друзья". Видео она разместила в своем аккаунте в Instagram.
Кортни поздравила всех с Днем благодарения и подчеркнула, что знаменитый танец стал для нее символом этого праздника. Уточняется, что за несколько часов видео набрало более 2 миллионов просмотров.
Ранее Дженнифер Энистон, также принимавшая участие в съемках "Друзей", заявила о завершении карьеры. Она отметила, что думает об этом последние два года и несколько охладела к актерскому ремеслу.
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