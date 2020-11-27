Актриса Кортни Кокс опубликовала ролик, в котором повторила свой знаменитый танец из сериала "Друзья". Видео она разместила в своем аккаунте в Instagram.

Кортни поздравила всех с Днем благодарения и подчеркнула, что знаменитый танец стал для нее символом этого праздника. Уточняется, что за несколько часов видео набрало более 2 миллионов просмотров.