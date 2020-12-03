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Стали известны причины гибели Нины Ивановой 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Стали известны причины смерти Нины Ивановой
Фото: globallookpress.com
Стало известно, от чего скончалась актриса Нина Иванова, сыгравшая в фильме "Весна на Заречной улице". Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Врачами скорой помощи была констатирована смерть 86-летней актрисы Нины Ивановой. Женщина умерла в своей квартире на Проспекте Мира. После осмотра медики установили причину смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность»

Ранее сообщалось, что актриса скончалась после продолжительной болезни. В последние годы она вела затворнический образ жизни и не общалась даже со своими соседями.
Ранее "Рамблер" сообщал, что скончался актер, сыгравший Дарта Вейдера
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