Стали известны причины смерти Нины Ивановой

Стало известно, от чего скончалась актриса Нина Иванова , сыгравшая в фильме "Весна на Заречной улице". Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Врачами скорой помощи была констатирована смерть 86-летней актрисы Нины Ивановой. Женщина умерла в своей квартире на Проспекте Мира. После осмотра медики установили причину смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность»

Ранее сообщалось, что актриса скончалась после продолжительной болезни. В последние годы она вела затворнический образ жизни и не общалась даже со своими соседями.