Прилучный вышел в свет после операции на лице

Прилучный известен своим буйным характером, недавно актеру сделали операцию на лице после драки. А на днях он впервые повился на людях после злополучного инцидента.

Павел посетил премьеру картины «Комета Галлея», где сыграл главную роль вместе с Анной Чиповской. Актер выложил фото, на котором нельзя рассмотреть его лица — артист спрятал его под максой и темными очками. Правда, некоторые пользователи Сети все же умудрились разглядеть синяки под глазами актера.

@bugevuge

Стоит отметить, что многие решили, что история с дракой — всего лишь пиар сериала «В клетке» , в которой артист сыграл боксера Сергея Евдокимова . Павел поспешил опровергнуть эти доводы.

«Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там что-то было… Эта версия безусловно гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней — по крайней мере, все посмеемся. А реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы — там они больше пригодятся. Я бы хотел выразить огромную благодарность всем врачам и профессиональным специалистам, которые мне сейчас помогают, без вас бы я не справился».

Также Павел поблагодарил тех, кто поддерживает его, несмотря ни на что.

«Отдельное большое спасибо моим поклонникам. Ребята, вы самые небезразличные, тактичные и трогательные, правда», — подчеркнул он.