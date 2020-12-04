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Звезда «Гарри Поттера» назвал увлечение соцсетями нездоровым занятием 

Lenta.ru 4 часа назад
Звезда «Поттера» назвал увлечение соцсетями безумием
Фото: Mike Segar / Reuters
31-летний актер Дэниэл Рэдклифф, известный по главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер», объяснил, почему не будет заводить учетные записи в соцсетях. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале Hot Ones.
Артист отметил, что у него нет официального аккаунта в Twitter и он не собирается его заводить, так как уверен «на сто процентов, что тогда бы люди часто натыкались на заголовки вроде „Дэниэл Рэдклифф повздорил с интернет-пользователями“».
Он также признался в том, что раньше постоянно читал комментарии о себе в интернете: «Это было безумие, не стоило этого делать. Думаю, что соцсети — это то же самое. Можно, конечно, читать о себе только хорошее, но мне кажется это тоже не совсем здоровым занятием».
Рэдклифф добавил, что ему не нравится сама концепция социальных сетей. Актер объяснил, что увлечение ими может негативно повлиять на психическое здоровье.
В мультимедийном сервисе Okko премьера специального эпизода главного сериала о современной молодежи «Эйфория». Смотрите премьеру, получившую название «Эйфория: неприятности не вечны» в подписках «Премиум» и «Сериалы AMEDIATEKA» с 4 декабря
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Актеры , Эйфория , Дэниэл Рэдклифф , Гарри Поттер
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