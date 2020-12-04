Звезда «Поттера» назвал увлечение соцсетями безумием

31-летний актер Дэниэл Рэдклифф , известный по главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер», объяснил, почему не будет заводить учетные записи в соцсетях. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube -канале Hot Ones.

Артист отметил, что у него нет официального аккаунта в Twitter и он не собирается его заводить, так как уверен «на сто процентов, что тогда бы люди часто натыкались на заголовки вроде „Дэниэл Рэдклифф повздорил с интернет-пользователями“».

Он также признался в том, что раньше постоянно читал комментарии о себе в интернете: «Это было безумие, не стоило этого делать. Думаю, что соцсети — это то же самое. Можно, конечно, читать о себе только хорошее, но мне кажется это тоже не совсем здоровым занятием».

Рэдклифф добавил, что ему не нравится сама концепция социальных сетей. Актер объяснил, что увлечение ими может негативно повлиять на психическое здоровье.