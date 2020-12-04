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Назван самый сексуальный актер года 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Назван самый сексуальный актер года
Фото: David McNew / Reuters
Назван самый сексуальный актер года. Результаты голосования пользователей были опубликованы на портале Just Jared.
Первое место занял шотландский артист Сэм Хьюэн, который прославился благодаря сериалу «Чужестранка». Он набрал 914 тысяч голосов.
На втором месте оказался 23-летний Хиро Файнс-Тиффин, сыгравший Тома Риддла в ленте «Гарри Поттер и Принц-полукровка». За него проголосовали 750 тысяч пользователей. Замкнул тройку Роберт Паттинсон. Он набрал более 45 тысяч голосов.
В первой десятке наиболее сексуальных актеров также оказались Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис, Крис Эванс, Себастиан Стэн, Кит Харрингтон и музыкант Гарри Стайлс, который появлялся в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк».
Ранее журнал People назвал самого сексуального мужчину года. Им стал американский актер Майкл Б. Джордан. Звезда фильмов «Черная Пантера» и «Крид» отметил, что секрет его уверенности в себе — осознание невозможности угодить всем. Он признался, что испытывает «классное чувство» от полученного титула самого сексуального мужчины в мире.
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Комментарии 1
Актеры , Чужестранка , Чёрная Пантера , Гарри Поттер и Принц-полукровка , Дюнкерк , Генри Кавилл , Хиро Файнс-тиффин , Роберт Паттинсон , Кристофер Нолан , Майкл Джордан , Джейми Дорнан , Крис Эванс , Гарри Стайлс , Гарри Поттер , Сэм Хьюэн
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