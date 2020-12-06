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Актер, который превратился в криминального авторитета 

Мария Грибова 4 часа назад
Актер, который стал криминальным авторитетом
Фото: Кадр из фильма «Кортик»
Свою первую роль Сергей Шевкуненко получил в 14 лет, а уже к 30 годам актер превратился в криминального авторитета. «Рамблер» расскажет, как это случилось.
Сергей родился в семье театральных актеров. Однако из-за того, что его отец через некоторое время умер от рака, а его мать постоянно была в разъездах и командировках, воспитанием Сергея занималась пожилая бабушка и старшая сестра. Так получилось, что Шевкуненко большую часть времени проводил на улице, где и познакомился с плохой компанией. Он быстро добился авторитета среди сверстников благодаря физическим данным. И спустя время за свои шалости Сергей был поставлен на учет в детской комнате милиции.
Его мама пыталась отвлечь сына от новых друзей, приобщив к миру кино. И в 14 лет Сергей сыграл роль смелого пионера в фильме «Кортик», которая в миг сделала его знаменитым. И практически сразу молодого актера стали приглашать в другие популярные проекты. Однако через некоторое время Шевкуненко перестали звать в кино, и это стало большим ударом по его амбициям. А на тот момент парень уже забрал документы из школы, чтобы заниматься актерской карьерой. И тогда мать устроила сына в один из слесарных цехов на «Мосфильме».
Очевидно, что Сергею работа не нравилась, и спустя время он начал ее прогуливать, а затем и вовсе бросил ее, вернувшись в дворовую компанию.
В 1975 году Шевкуненко был отправлен в ПТУ для трудных подростков за участие в групповой драке. Еще через несколько месяцев получил первый срок в колонии для несовершеннолетних за избиение прохожего на улице, которое он совершил, будучи в нетрезвом виде.
Когда Сергея освободили, его мама вновь устроила на «Мосфильм», на этот раз осветителем. Однако через несколько месяцев Шевкуненко вновь был арестован за взлом мосфильмовского буфета. Несмотря на то, что ущерб был незначительным, Сергея приговорили к четырем годам лишения свободы. За образцовое поведение мужчина был выпущен уже через год. В феврале 1982 года Сергей вновь был арестован за квартирную кражу со взломом. Бывший актер получил четыре с половиной года лишения свободы, а потом еще полтора за попытку побега. После освобождения актер вновь был судим, на этот раз за хранение оружия.
В 1994 году Шевкуненко освободился. На тот момент в стране шла великая криминальная революция, и тогда Сергея решил основать собственную банду. Так появилась мосфильмовская ОПГ. Одно из самых громких преступлений Шефа (уличное прозвище Шевкуненко) и его группировки — похищении художника Соболя и вымогательстве у него денег.
А через несколько месяцев после этого, Сергей стал жертвой заказного убийства. Мужчина обстрелял бывшего актера в подъезде, когда тот поздно ночью возвращался домой. Шевкуненко добежал до квартиры, но не успел закрыть дверь. Выскочившая на шум пожилая мать была застрелена как нежелательный свидетель, после чего убийца добил и Сергея. После смерти 35-летнего Шефа группировка распалась.
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Комментарии 1
Актеры , Кортик , Сергей Шевкуненко
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