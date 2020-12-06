Россияне назвали лучших актеров десятилетия 

Россияне выбрали лучших зарубежных и российских актеров последнего десятилетия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.
Первое место занял Леонардо Ди Каприо. После него в рейтинге — Джонни Депп, Роберт Дауни — младший, Брэд Питт и Джеки Чан.
Среди актрис лучшей россияне назвали Анджелину Джоли. Также опрошенные выделили Джулию Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йоханссон.
Отдельно респонденты высказались об отечественных актерах. Так, лучшими были признаны Константин Хабенский и Александр Петров. Они разделили первое место. Следующими оказались Сергей Безруков и Данила Козловский. Лучшей актрисой стала Светлана Ходченкова. В пятерку также вошли Чулпан Хаматова, Екатерина Климова и Елизавета Боярская.
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