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Россияне назвали лучших актеров десятилетия 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Россияне выбрали лучших зарубежных и российских актеров последнего десятилетия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.
Первое место занял Леонардо Ди Каприо. После него в рейтинге — Джонни Депп, Роберт Дауни — младший, Брэд Питт и Джеки Чан.
Среди актрис лучшей россияне назвали Анджелину Джоли. Также опрошенные выделили Джулию Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йоханссон.
Отдельно респонденты высказались об отечественных актерах. Так, лучшими были признаны Константин Хабенский и Александр Петров. Они разделили первое место. Следующими оказались Сергей Безруков и Данила Козловский. Лучшей актрисой стала Светлана Ходченкова. В пятерку также вошли Чулпан Хаматова, Екатерина Климова и Елизавета Боярская.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Боярский назвал Д’Артаньяна настоящим убийцей.
Актеры , Видео , Джонни Депп , Кристен Стюарт , Роберт Дауни , Скарлетт Йоханссон , Светлана Ходченкова , Брэд Питт , Данила Козловский , Елизавета Боярская , Анджелина Джоли , Джеки Чан , Александр Петров , Екатерина Климова , Константин Хабенский , Джулия Робертс , Леонардо ДиКаприо , Чулпан Хаматова , РБК
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