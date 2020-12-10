Зудина рассказала о съемках откровенных сцен 

«Было немного таких сцен. Все снимали корректно: первый сезон я провела в основном под одеялом, а во втором было что-то минимальное. Моя линия очень откровенная, но это определенный жанр. В сценах, где надо прям раздеваться, должны играть более молодые актрисы. В сериале все-таки важны человеческие отношения. Никого не заставляли обнажаться. Что касается моей героини, там протест против постоянных измен мужа и невнимания к ней. Когда женщине чего-то не хватает, она ищет этого на стороне», — пояснила актриса.