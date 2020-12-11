Известного актера обвинили в насилии

Британская исполнительница Талия Дебретт Барнетт, известная как FKA twigs, обвинила актера Шайю ЛаБафа в насилии и подала на него в суд. Об этом сообщает издание The New York Times.
Девушка рассказала, как однажды актер, с которым она встречалась, во время поездки на автомобиле отстегнул ремень безопасности и угрожал ей, что они оба разобьются, если она не признается ему в любви.
В иске также говорится, что ЛаБаф не раз оскорблял бывшую возлюбленную и применял физическое и эмоциональное насилие, и заразил исполнительницу венерическим заболеванием.
На обвинения звезда «Трансформеров» ответил, что у него нет оправданий собственной агрессии и алкоголизму. И добавил:
«Мне стыдно за эту историю и мне жаль тех, кого я обидел. Больше я ничего не могу сказать».
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