Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Прямой эфир ТВ

Актер Шайя ЛаБаф может пойти под суд 

Мария Грибова 1 час назад
Известного актера обвинили в насилии
Фото: РИА Новости
Британская исполнительница Талия Дебретт Барнетт, известная как FKA twigs, обвинила актера Шайю ЛаБафа в насилии и подала на него в суд. Об этом сообщает издание The New York Times.
Девушка рассказала, как однажды актер, с которым она встречалась, во время поездки на автомобиле отстегнул ремень безопасности и угрожал ей, что они оба разобьются, если она не признается ему в любви.
В иске также говорится, что ЛаБаф не раз оскорблял бывшую возлюбленную и применял физическое и эмоциональное насилие, и заразил исполнительницу венерическим заболеванием.
На обвинения звезда «Трансформеров» ответил, что у него нет оправданий собственной агрессии и алкоголизму. И добавил:

«Мне стыдно за эту историю и мне жаль тех, кого я обидел. Больше я ничего не могу сказать».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса.
Видео дня. Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Актеры , Трансформеры , Харрисон Форд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
05:46
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
09:15
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Актеры
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
12:00
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
Актеры
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
12:44
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
Актеры
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
14:40
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
Сериалы
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
12:35
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
Фильмы
Как угасла звезда Нины Ивановой
04:43
Как угасла звезда Нины Ивановой
Актеры
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
04:23
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
ТВ
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
05:18
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
Актеры
Как сложилась жизнь Будулая
08:16
Как сложилась жизнь Будулая
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение