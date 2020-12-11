Известного актера обвинили в насилии

Британская исполнительница Талия Дебретт Барнетт, известная как FKA twigs, обвинила актера Шайю ЛаБафа в насилии и подала на него в суд. Об этом сообщает издание The New York Times.

Девушка рассказала, как однажды актер, с которым она встречалась, во время поездки на автомобиле отстегнул ремень безопасности и угрожал ей, что они оба разобьются, если она не признается ему в любви.

В иске также говорится, что ЛаБаф не раз оскорблял бывшую возлюбленную и применял физическое и эмоциональное насилие, и заразил исполнительницу венерическим заболеванием.

На обвинения звезда «Трансформеров» ответил, что у него нет оправданий собственной агрессии и алкоголизму. И добавил: