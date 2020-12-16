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В «Современнике» прокомментировали слова Садальского о прощании с Гафтом 

Стелла Шмель 7 часов назад
В "Современнике" отреагировали на слова Садальского о позорном прощании с актером Валентином Гафтом, которое прошло 15 декабря. Об этом сообщает Daily Storm.

"Хочется ответить только одно: зал должен был быть заполнен на 25 процентов. Пришли те люди, которые смогли там быть. Было душевное прощание, очень хорошее, достойное Валентина Иосифовича. И то, что многие люди пожилые не смогли быть, это тоже можно понять",

— прокомментировал представитель театра.
Слова Садальского же назвали неуместными и злыми.
Напомним, в своем Instagram актер и блогер Стас Садальский написал:

"Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Из молодых, узнаваемых актеров театра, — практически никого".

Ранее "Рамблер" писал, что Садальский высказался о похоронах Валентина Гафта.
Актеры , Видео , Валентин Гафт , Стас Садальский
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