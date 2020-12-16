В "Современнике" отреагировали на слова Садальского о позорном прощании с актером Валентином Гафтом, которое прошло 15 декабря. Об этом сообщает Daily Storm.
"Хочется ответить только одно: зал должен был быть заполнен на 25 процентов. Пришли те люди, которые смогли там быть. Было душевное прощание, очень хорошее, достойное Валентина Иосифовича. И то, что многие люди пожилые не смогли быть, это тоже можно понять",
— прокомментировал представитель театра.
Слова Садальского же назвали неуместными и злыми.
Напомним, в своем Instagram актер и блогер Стас Садальский написал:
"Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Из молодых, узнаваемых актеров театра, — практически никого".
Ранее "Рамблер" писал, что Садальский высказался о похоронах Валентина Гафта.