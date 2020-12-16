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Что стало с советской Мэрилин Монро 

Елизавета Назарова 1 час назад
Заслуженную артистку РСФСР Марину Полбенцеву знали как "советскую Мэрилин Монро". Актриса начинала свою карьеру с работы в цирке, а уже потом ее пригласили играть в театре и кино.
Благодаря своему опыту она могла играть разноплановые эксцентричные роли. В театре ей отдавали много ролей и благодаря тому, что она обладала талантом играть на нескольких музыкальных инструментах.
Она дебютировала в кино в 1961 году в фильме "Совершенно серьезно", а известность к ней пришла с картиной "Черемушки" по оперетте Д. Шостаковича. Там она сыграла Ваву, жену Дребеднева. На ее счету было много ролей, среди которых были и главные и эпизодические. Свою последнюю роль она исполнила в 1987 году в фильме "Клуб женщин". Смотрите видео и узнайте, как сложилась жизнь актрисы.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что стало с Адриано Челентано.
Актеры , Видео , Марина Полбенцева , Адриано Челентано , Мэрилин Монро
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